«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой. Игрок проведёт 35-й сезон в карьере

Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года. Для футболиста это будет 35-й сезон в карьере.

«Хочу выразить слова благодарности клубу, что позволяет мне наслаждаться футболом. Буду делать всё возможное, чтобы быть в состоянии внести вклад в победы команды», — сказал Миура по случаю подписания нового контракта с клубом.