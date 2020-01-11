«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой. Игрок проведёт 35-й сезон в карьере
Футбольный клуб «Йокогама» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуёси Миурой.
Футбольный клуб «Йокогама» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуёси Миурой.
Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года. Для футболиста это будет 35-й сезон в карьере.
«Хочу выразить слова благодарности клубу, что позволяет мне наслаждаться футболом. Буду делать всё возможное, чтобы быть в состоянии внести вклад в победы команды», — сказал Миура по случаю подписания нового контракта с клубом.
В минувшем сезоне Миура принял участие в 5 матчах в составе «Йокогамы», результативными действиями не отметился. В общей сложности он провёл на поле 233 минуты игрового времени. Ранее форвард выступал в Бразилии, Австралии, загребском «Динамо». Сезон-1994/1995 японец провёл в «Дженоа».