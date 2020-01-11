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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой. Игрок проведёт 35-й сезон в карьере

Футбольный клуб «Йокогама» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуёси Миурой.

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Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года. Для футболиста это будет 35-й сезон в карьере.

«Хочу выразить слова благодарности клубу, что позволяет мне наслаждаться футболом. Буду делать всё возможное, чтобы быть в состоянии внести вклад в победы команды», — сказал Миура по случаю подписания нового контракта с клубом.

В минувшем сезоне Миура принял участие в 5 матчах в составе «Йокогамы», результативными действиями не отметился. В общей сложности он провёл на поле 233 минуты игрового времени. Ранее форвард выступал в Бразилии, Австралии, загребском «Динамо». Сезон-1994/1995 японец провёл в «Дженоа».

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