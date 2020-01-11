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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

До Хави «Барселона» контактировала с тремя тренерами

«Барселона» ведёт поиски главного тренера на замену Эрнесто Вальверде, сообщает El Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2020

Согласно информации источника, на днях руководство каталонского клуба встречалось с Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», чтобы обсудить возможность сотрудничества. А до этого сине-гранатовые контактировали с тремя специалистами.

В частности, ранее представители «Барсы» вели переговоры с наставником сборной Нидерландов Рональдом Куманом, Тьерри Анри, который сейчас работает с канадским «Монреаль Импакт», и ныне безработным Кике Сетьеном.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в первом круге 40 очков. Контракт Вальверде с клубом рассчитан до лета текущего года.

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