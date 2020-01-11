До Хави «Барселона» контактировала с тремя тренерами
«Барселона» ведёт поиски главного тренера на замену Эрнесто Вальверде, сообщает El Mundo Deportivo.
«Барселона» ведёт поиски главного тренера на замену Эрнесто Вальверде, сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, на днях руководство каталонского клуба встречалось с Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», чтобы обсудить возможность сотрудничества. А до этого
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в первом круге 40 очков. Контракт Вальверде с клубом рассчитан до лета текущего года.