Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Милан
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
13:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» официально представил первого новичка

Футбольный клуб «Кайрат» заключил контракт с полузащитником сборной Армении Камо Оганесяном, сообщается на официальном сайте клуба.

Наверх

Оганесян является воспитанником армянского футбольного клуба «Пюник». Профессиональный дебют полузащитника состоялся в 2008 году в составе упомянутого «Пюника». За ереванский клуб отыграл более 200 матчей и забил 32 мяча.

В сезоне 2017 года Оганесян подписал контракт с «Торпедо-БелАЗ». В клубе из Жодино, выступающем в белорусской премьер-лиге, Камо провел 30 матчей и забил четыре мяча.

В составе национальной сборной Армении универсальный полузащитник, способный сыграть также на позиции крайнего защитника, дебютировал в 2012 году, сыграв в товарищеских матчах против Канады и Сербии. Сейчас за его плечами 50 матчей в футболке сборной.

Два последних сезона он выступал за «Жетысу». В составе талдыкорганцев провел 58 игр, забил шесть мячей, а также отдал семь голевых передач.

Контракт Оганесяна с ФК «Кайрат» подписан сроком на два года.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" объявил состав на матч за лидерство в дивизионе КХЛ
Русский вундеркинд сделал чудо-пас. Свечников переписал рекорд
Малкин разозлился сам на себя и раздавил «Колорадо» (видео)
Российские теннисисты не смогли выйти в финал ATP Cup
«Нас настраивают выходить и крошить народ». Панарин — про МЧМ
До Хави «Барселона» контактировала с тремя тренерами
Молодой русский восхищает Америку чумовыми буллитами (видео)
Американку уволили за бой с вором. Это разозлило главу UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь