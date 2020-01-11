«Кайрат» официально представил первого новичка

Оганесян является воспитанником армянского футбольного клуба «Пюник». Профессиональный дебют полузащитника состоялся в 2008 году в составе упомянутого «Пюника». За ереванский клуб отыграл более 200 матчей и забил 32 мяча.

В сезоне 2017 года Оганесян подписал контракт с «Торпедо-БелАЗ». В клубе из Жодино, выступающем в белорусской премьер-лиге, Камо провел 30 матчей и забил четыре мяча.

В составе национальной сборной Армении универсальный полузащитник, способный сыграть также на позиции крайнего защитника, дебютировал в 2012 году, сыграв в товарищеских матчах против Канады и Сербии. Сейчас за его плечами 50 матчей в футболке сборной.

Два последних сезона он выступал за «Жетысу». В составе талдыкорганцев провел 58 игр, забил шесть мячей, а также отдал семь голевых передач.