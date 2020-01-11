«Кайрат» официально представил первого новичка
Футбольный клуб «Кайрат» заключил контракт с полузащитником сборной Армении Камо Оганесяном, сообщается на официальном сайте клуба.
Футбольный клуб «Кайрат» заключил контракт с полузащитником сборной Армении Камо Оганесяном, сообщается на официальном сайте клуба.
Оганесян является воспитанником армянского футбольного клуба «Пюник». Профессиональный дебют полузащитника состоялся в 2008 году в составе упомянутого «Пюника». За ереванский клуб отыграл более 200 матчей и забил 32 мяча.
В сезоне 2017 года Оганесян подписал контракт с «Торпедо-БелАЗ». В клубе из Жодино, выступающем в белорусской
Два последних сезона он выступал за «Жетысу». В составе талдыкорганцев провел 58 игр, забил шесть мячей, а также отдал семь голевых передач.
Контракт Оганесяна с ФК «Кайрат» подписан сроком на два года.