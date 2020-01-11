Блинд рискует завершить карьеру. Ему всего 29 лет
У голландца проблемы со здоровьем.
У голландца проблемы со здоровьем.
Защитнику амстердамского «Аякса» Дейли Блинду в конце декабря был поставлен диагноз — воспаление сердечной мышцы или миокардит. А сегодня американский телеканал Fox Sports сообщил, что 29-летний футболист может завершить карьеру. Позже сам Дейли опроверг эту информацию, но новости возникли не на ровном месте. Несмотря на слова футболиста, риск завершения карьеры для Блинда действительно существует.
10 декабря во время последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против испанской «Валенсии» (0:1) Блинд почувствовал головокружение. Он доиграл встречу до конца, а после матча прошёл тщательный медицинский осмотр, который выявил у футболиста воспаление сердечной мышцы. Спустя десять дней ему вставили
Его отец Данни Блинд, в прошлом также игрок «Аякса», заявил, что возвращение сына на поле не является на 100 процентов безопасным. Семья футболиста пока молчит и не собирается
Для того, чтобы разобраться в степени серьезности подобного диагноза, мы обратились к бывшему врачу московского «Спартака» и сборных СССР и России Юрию Василькову.
«Миокардит — серьёзное заболевание, над которым должны работать кардиологи. Трудно сказать, стоит ли ему играть после такого заболевания. Это тяжёлое внутреннее терапевтическое заболевание, которое у футболистов претерпевает запредельные нагрузки. Они очень сильно влияют на
Сам защитник «Аякса», как мы писали ранее, уже опроверг слухи, связанные с завершением карьеры, дав комментарий голландскому СМИ Sportnieuws.nl.
Что касается предположений, что больше не сыграю, меня они не особо беспокоят.
«В любом случае собираюсь снова играть в футбол. Могу потерять неделю или два месяца. Так или иначе, мне необходимо терпение, чтобы ничего не делать в этот период. Я должен восстановиться, и для этого нужно время. Что касается предположений, что больше не сыграю, меня они не особо беспокоят. Это лишь дополнительная мотивация, чтобы показать, как быстро я могу вернуться на поле», — сказал Блинд.
Сроки восстановления футболиста неизвестны, но Блинд точно пропустит весь январь, включая матчи «Аякса» в чемпионате и кубке Нидерландов.
Так что, возможно, Дейли стоит задуматься над решением о своём будущем. Ведь жизнь намного важнее, чем профессиональная карьера и достижения.
Дмитрий Росип