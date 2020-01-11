Блинд рискует завершить карьеру. Ему всего 29 лет

Источник: AP 2020

Защитнику амстердамского «Аякса» Дейли Блинду в конце декабря был поставлен диагноз — воспаление сердечной мышцы или миокардит. А сегодня американский телеканал Fox Sports сообщил, что 29-летний футболист может завершить карьеру. Позже сам Дейли опроверг эту информацию, но новости возникли не на ровном месте. Несмотря на слова футболиста, риск завершения карьеры для Блинда действительно существует.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Диагноз

10 декабря во время последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против испанской «Валенсии» (0:1) Блинд почувствовал головокружение. Он доиграл встречу до конца, а после матча прошёл тщательный медицинский осмотр, который выявил у футболиста воспаление сердечной мышцы. Спустя десять дней ему вставили кардиовертер-дефибриллятор для устранения возможной аритмии и предотвращения остановки сердца. С тех пор Блинд на поле не выходил.

Его отец Данни Блинд, в прошлом также игрок «Аякса», заявил, что возвращение сына на поле не является на 100 процентов безопасным. Семья футболиста пока молчит и не собирается что-либо говорить, пока Дейли проходит курс лечения.

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Мнение эксперта

Для того, чтобы разобраться в степени серьезности подобного диагноза, мы обратились к бывшему врачу московского «Спартака» и сборных СССР и России Юрию Василькову.

«Миокардит — серьёзное заболевание, над которым должны работать кардиологи. Трудно сказать, стоит ли ему играть после такого заболевания. Это тяжёлое внутреннее терапевтическое заболевание, которое у футболистов претерпевает запредельные нагрузки. Они очень сильно влияют на сердечно-сосудистую и лёгочную системы. Если в этих системах происходят сбои, то о футболе уже не может быть и речи. На мой взгляд, Блинду предстоит длительный лечебный процесс. О продолжении его карьеры я не берусь сейчас говорить, потому что это очень серьёзное дело. Если ему всё же удастся выйти на поле, то есть риск, что миокардит проявиться снова. Травмы вылечить можно, а вот сердечные заболевания нужно взять во внимание с тремя восклицательными знаками», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.

Блинд намерен играть

Сам защитник «Аякса», как мы писали ранее, уже опроверг слухи, связанные с завершением карьеры, дав комментарий голландскому СМИ Sportnieuws.nl.

Что касается предположений, что больше не сыграю, меня они не особо беспокоят. Дейли Блинд

«В любом случае собираюсь снова играть в футбол. Могу потерять неделю или два месяца. Так или иначе, мне необходимо терпение, чтобы ничего не делать в этот период. Я должен восстановиться, и для этого нужно время. Что касается предположений, что больше не сыграю, меня они не особо беспокоят. Это лишь дополнительная мотивация, чтобы показать, как быстро я могу вернуться на поле», — сказал Блинд.

Сроки восстановления футболиста неизвестны, но Блинд точно пропустит весь январь, включая матчи «Аякса» в чемпионате и кубке Нидерландов.

Смерть после сердечного заболевания

В 2018 году из-за болезни сердца ушёл из жизни итальянский защитник «Фиорентины» Давиде Астори. Он страдал брадиаритмией, из-за которой его сердце билось ниже 60 ударов в минуту. Футболист вплоть до смерти продолжал выступать за команду из Флоренции и даже не знал о своём заболевании.

Так что, возможно, Дейли стоит задуматься над решением о своём будущем. Ведь жизнь намного важнее, чем профессиональная карьера и достижения.