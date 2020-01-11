«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби
«Арсенал» на выезде сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас» в матче 22-го тура Английской
«Арсенал» на выезде сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас» в матче 22-го тура Английской
Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 1:1. На 12-й минуте гостей вывел вперед
После 22 туров в активе «Кристал Пэлас» 29 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 28 очков и расположился на десятой строчке.
В следующем туре «Кристал Пэлас» 18 января на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».
|Рой Ходжсон
|Микель Артета
|Джордан Айю(Шейку Куяте)
|54′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Александр Ляказетт)
|12′
|31
|Висенте Гуаита
|1
|Бернд Лено
|5
|Джеймс Томкинс
85′
|5
|Сократис Папастатопулос
|24
|Гэри Кэйхилл
|23
|Давид Луиз
|34
|Мартин Келли
|31
|Сеад Колашинац
|44
|Джайро Ридевалд
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
51′
|8
|Шейку Куяте
|34
|Гранит Джака
|18
|Джеймс Макартур
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
67′
|22
|Джеймс Маккарти
71′
|19
|Николя Пепе
44′
|9
|Джордан Айю
|10
|Месут Езил
70′
|11
|Вильфрид Заа
|35
|Габриел Мартинелли
|7
|Макс Майер
68′
|11
|Лукас Торрейра
45′
|20
|Тосун Дженк
|29
|Маттео Гендузи
|9
|Александр Ляказетт
90′90′
|24
|Рис Нелсон
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)