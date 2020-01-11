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17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби

«Арсенал» на выезде сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 1:1. На 12-й минуте гостей вывел вперед Пьер-Эмерик Обамеянг. Через 42 минуты равенство восстановил Джордан Айю. На 67-й минуте Обамеянг получил красную карточку за грубый фол в центре поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 22 туров в активе «Кристал Пэлас» 29 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 28 очков и расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 18 января на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

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Кристал Пэлас
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 15:30 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Рой ХоджсонМикель Артета
Голы
Джордан Айю(Шейку Куяте)54′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Александр Ляказетт)12′
Составы команд
31Висенте Гуаита
1Бернд Лено
5Джеймс Томкинс
85′
5Сократис Папастатопулос
24Гэри Кэйхилл
23Давид Луиз
34Мартин Келли
31Сеад Колашинац
44Джайро Ридевалд
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
51′
8Шейку Куяте
34Гранит Джака
18Джеймс Макартур
14Пьер-Эмерик Обамеянг
67′
22Джеймс Маккарти
71′
19Николя Пепе
44′
9Джордан Айю
10Месут Езил
70′
11Вильфрид Заа
35Габриел Мартинелли
7Макс Майер
68′
11Лукас Торрейра
45′
20Тосун Дженк
29Маттео Гендузи
9Александр Ляказетт
90′90′
24Рис Нелсон
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
6Удары (всего)7
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
14Фолы21
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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