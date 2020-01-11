«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби

Источник: AP 2020

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 1:1. На 12-й минуте гостей вывел вперед Пьер-Эмерик Обамеянг. Через 42 минуты равенство восстановил Джордан Айю. На 67-й минуте Обамеянг получил красную карточку за грубый фол в центре поля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После 22 туров в активе «Кристал Пэлас» 29 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 28 очков и расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 18 января на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».