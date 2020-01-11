Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче чемпионата Италии по футболу

Источник: AP 2020

Первый гол в матче на 46-й минуте забил португальский форвард «Милана» Рафаэль Леау. Ибрагимович поразил ворота соперника на 64-й минуте. А на 82-й минуте гол после его удара был отменен из-за офсайда.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

38-летний Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» в декабре 2019 года. До этого он играл за американский «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истек в декабре. В составе «Милана» игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, в сезоне-2010/11 он играл за итальянскую команду на правах аренды, летом 2011 года «Милан» выкупил его за €24 млн (по данным Transfermarkt). До возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 85 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, вместе с «Миланом» игрок стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).

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На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» и стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007−2016).