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19:22 (мск), источник: ТАСС

Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 11 января. Шведский нападающий Златан Ибрагимович забил первый гол за «Милан» после возвращения в итальянский клуб. «Милан» обыграл «Кальяри» в гостевом матче чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0.

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Источник: AP 2020

Первый гол в матче на 46-й минуте забил португальский форвард «Милана» Рафаэль Леау. Ибрагимович поразил ворота соперника на 64-й минуте. А на 82-й минуте гол после его удара был отменен из-за офсайда.

Во время загрузки произошла ошибка.

38-летний Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» в декабре 2019 года. До этого он играл за американский «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истек в декабре. В составе «Милана» игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, в сезоне-2010/11 он играл за итальянскую команду на правах аренды, летом 2011 года «Милан» выкупил его за €24 млн (по данным Transfermarkt). До возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 85 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, вместе с «Миланом» игрок стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).

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На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» и стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007−2016).

«Милан» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав после 19 матчей 25 очков. В следующем туре 15 января «Милан» дома сыграет с клубом СПАЛ. «Кальяри» находится на шестом месте — 29 очков после 19 игр. В следующей игре национального чемпионата «Кальяри» в гостях встретится с миланским «Интером».

Кальяри
0:2
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 1911.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Sardegna Arena
Главные тренеры
Роландо МаранСтефано Пиоли
Голы
Рафаэл Леан(Самуэль Кастильехо)46′
Златан Ибрагимович(Тео Эрнандез)64′
Составы команд
90Робин Ольсен
99Джанлуиджи Доннарумма
15Рагнар Клаван
13Алессио Романьоли
19Фабио Пизакане
19Тео Эрнандез
33Лука Пеллегрини
60′
22Матео Пабло Музаккьо
4Раджа Наингголан
4Исмаэль Беннасер
61′
8Лука Чигарини
26′
79Франк Кессье
10Жоау Педру
7Самуэль Кастильехо
24Паоло Фараго
21Златан Ибрагимович
6Марко Рог
76′
2Давиде Калабрия
73′
21Артур Ионицэ
12Андреа Конти
18Наитан Нандес
39′76′
10Хакан Чалханоглу
64′
29Лукас Кастро
5Джакомо Бонавентура
99Джованни Симеоне
69′
17Рафаэл Леан
90′
9Альберто Черри
18Анте Ребич
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)13
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
14Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяРозарио Абиссо(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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