Новичок КПЛ взял на просмотр воспитанника «Оле Бразил»
Защитник Берик Шаихов находится на просмотре в петропавловском «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.
Защитник Берик Шаихов находится на просмотре в петропавловском «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.
25-летний игрок прибыл в расположение клуба на сборах в Турции.
В прошедшем сезоне Берик Шаихов выступал за «Шахтер».
В составе карагандинской команды он провел 15 матчей.
Шаихов — воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил».
Ранее он выступал за «Акжайык», «Астану», «Окжетпес» и «Жетысу».
В прошедшем сезоне «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и завоевал путевку в