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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ взял на просмотр воспитанника «Оле Бразил»

Защитник Берик Шаихов находится на просмотре в петропавловском «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.

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25-летний игрок прибыл в расположение клуба на сборах в Турции.

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В прошедшем сезоне Берик Шаихов выступал за «Шахтер».

В составе карагандинской команды он провел 15 матчей.

Шаихов — воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил».

Ранее он выступал за «Акжайык», «Астану», «Окжетпес» и «Жетысу».

В прошедшем сезоне «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и завоевал путевку в премьер-лигу.

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