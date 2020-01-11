Новичок КПЛ взял на просмотр воспитанника «Оле Бразил»

25-летний игрок прибыл в расположение клуба на сборах в Турции.

В прошедшем сезоне Берик Шаихов выступал за «Шахтер».

В составе карагандинской команды он провел 15 матчей.

Шаихов — воспитанник талдыкорганского футбола и бразильской академии «Оле Бразил».

Ранее он выступал за «Акжайык», «Астану», «Окжетпес» и «Жетысу».