«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом»

Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Мигеля Альмирона на седьмой минуте хозяева через семь минут ответили точным ударом Леандера Дендонкера.

«Вулверхэмптон» имеет в активе 31 очко и находится на седьмом месте в чемпионате. «Ньюкасл» набрал 26 очков и находится на 13-й позиции.