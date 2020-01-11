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20:29 (мск), источник: Lenta.Ru

«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом»

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Мигеля Альмирона на седьмой минуте хозяева через семь минут ответили точным ударом Леандера Дендонкера.

«Вулверхэмптон» имеет в активе 31 очко и находится на седьмом месте в чемпионате. «Ньюкасл» набрал 26 очков и находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 18 января на выезде встретится с «Саутгемптоном». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле примет «Челси».

Вулверхэмптон Уондерерс
1:1
Первый тайм: 1:1
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуСтив Брюс
Голы
Леандер Дендонкер14′
Мигель Альмирон(Дуайт Гэйл)7′
Составы команд
11Руй Патрисиу
1Мартин Дубравка
2Мэтт Доэрти
2Киран Кларк
16Конор Коади
15Йетро Виллемс
19Хонни Кастро
18Федерико Фернандес
8Рубен Невеш
14Исаак Хэйден
27Ромен Саисс
24Мигель Альмирон
65′
28Жоау Моутинью
36Шон Лонгстафф
32Леандер Дендонкер
43Мэттью Лонгстафф
87′
9Рауль Хименес
3Пол Дамметт
13′
37Адама I Траоре
20Флориан Лежен
7Педру Нету
85′
9Жоэлинтон
79′
29Рубен Винагре
7Энди Кэрролл
12Дуайт Гэйл
28′
30Кристиан Атсу
67′
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)5
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
13Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПитер Бэнкес(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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