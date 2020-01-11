«Эвертон» одержал вторую подряд домашнюю победу при Анчелотти

Источник: Reuters

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 38-й минуте забитым мячом отметился форвард «ирисок» Ришарлисон. Больше голов зрители не увидели.

«Эвертон» одержал вторую подряд домашнюю победу после назначения главным тренером Карло Анчелотти. В активе команды 28 очков, клуб находится на 11-м месте. «Брайтон» набрал 24 очка и находится на 14-й позиции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.