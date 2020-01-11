Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Бордо
Лион
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Саутгемптон
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Норвич
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Милан
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Арсенал
11
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
20:09 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» одержал вторую подряд домашнюю победу при Анчелотти

«Эвертон» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 38-й минуте забитым мячом отметился форвард «ирисок» Ришарлисон. Больше голов зрители не увидели.

«Эвертон» одержал вторую подряд домашнюю победу после назначения главным тренером Карло Анчелотти. В активе команды 28 очков, клуб находится на 11-м месте. «Брайтон» набрал 24 очка и находится на 14-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Эвертон» 18 января на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Брайтон» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».

Эвертон
1:0
Первый тайм: 1:0
Брайтон & Хоув
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Карло АнчелоттиГрэм Поттер
Голы
Ришарлисон(Люка Динь)38′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
90+4′
1Мэтью Райан
2Мэйсон Холгейт
4Шейн Даффи
79′
5Майкл Кин
5Льюис Данк
19Джибриль Сидибе
15Адам Уэбстер
10Гильфи Сигурдссон
30Фернандес Бернарду
26Том Дэйвис
24Дэйви Преппер
7Ришарлисон
7Нил Мопей
9Доминик Калверт-Льюин
78′
11Леандро Троссар
12Люка Динь
85′
22Мартин Монтойя
62′
13Йерри Мина
13Паскаль Гросс
11Тео Уолкотт
74′
6Дэйл Стивенс
72′
23Шеймус Коулман
17Гленн Маррей
20Анисиу Калдейра Бернард
72′
16Алиреза Джаханбахш
62′
8Фабиан Делф
46Стивен Альсате
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)9
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
7Фолы7
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДэвид Кут(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брайтон & Хоув
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
«На его бои ходили как на спектакль»: жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Сборная России без Юрловой стреляла в эстафете хуже всех
«Манчестер Юнайтед» разгромил худшую команду АПЛ
«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби
Экспериментальный состав сборной России в шаге от подиума на КМ
Рублева не пустили на ATP Cup. Он разозлился и победил в Катаре
Молодой русский восхищает Америку чумовыми буллитами (видео)
«Ливерпуль» играет с «Тоттенхэмом» в АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь