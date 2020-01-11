«Эвертон» одержал вторую подряд домашнюю победу при Анчелотти
«Эвертон» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 22-го тура Английской
«Эвертон» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 22-го тура Английской
Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 38-й минуте забитым мячом отметился форвард «ирисок» Ришарлисон. Больше голов зрители не увидели.
«Эвертон» одержал вторую подряд домашнюю победу после назначения главным тренером Карло Анчелотти. В активе команды 28 очков, клуб находится на 11-м месте. «Брайтон» набрал 24 очка и находится на 14-й позиции.
В следующем туре «Эвертон» 18 января на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Брайтон» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».
|Карло Анчелотти
|Грэм Поттер
|Ришарлисон(Люка Динь)
|38′
|1
|Джордан Пикфорд
90+4′
|1
|Мэтью Райан
|2
|Мэйсон Холгейт
|4
|Шейн Даффи
79′
|5
|Майкл Кин
|5
|Льюис Данк
|19
|Джибриль Сидибе
|15
|Адам Уэбстер
|10
|Гильфи Сигурдссон
|30
|Фернандес Бернарду
|26
|Том Дэйвис
|24
|Дэйви Преппер
|7
|Ришарлисон
|7
|Нил Мопей
|9
|Доминик Калверт-Льюин
78′
|11
|Леандро Троссар
|12
|Люка Динь
85′
|22
|Мартин Монтойя
62′
|13
|Йерри Мина
|13
|Паскаль Гросс
|11
|Тео Уолкотт
74′
|6
|Дэйл Стивенс
72′
|23
|Шеймус Коулман
|17
|Гленн Маррей
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
72′
|16
|Алиреза Джаханбахш
62′
|8
|Фабиан Делф
|46
|Стивен Альсате
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дэвид Кут(Англия)