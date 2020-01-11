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20:13 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» дома проиграл середняку АПЛ

«Лестер» на своем поле проиграл «Саутгемптону» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «святых». На 14-й минуте хозяев вывел вперед Деннис Прат. Через пять минут равенство восстановил Стюарт Армстронг. Во втором тайме голом отметился Дэнни Ингс.

«Лестер» с 46-ю очками остается на втором месте в турнирной таблице. «Саутгемптон» набрал 26 очков и занимает 12-ю позицию.

В следующем туре «Лестер» 19 января на выезде встретится с «Бернли». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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Лестер
1:2
Первый тайм: 1:1
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Брендан РоджерсРальф Хазенхюттль
Голы
Деннис Прат(Джейми Варди)14′
Стюарт Армстронг(Шейн Лонг)19′
Дэнни Ингс(Чи Адамс)81′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Алекс Маккарти
3Бен Чилвелл
2Седрик Суариш
4Чаглар Сеюнджю
5Джек Стивенс
6Джонатан Эванс
21Райан Бертранд
21Рикарду Перейра
35Ян Беднарек
10Джеймс Мэддисон
16Джеймс Уорд-Проуз
20Хамза Чудхури
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
72′
9Джейми Варди
9Дэнни Ингс
81′
15Харви Барнс
58′
17Стюарт Армстронг
16′78′
14Келечи Ихеаначо
10Чи Адамс
26Деннис Прат
77′
7Шейн Лонг
78′
8Юри Тилеманс
12Мусса Дженепо
17Айосе Перес
67′
22Натан Редмонд
90′
7Демарэй Грэй
14Ориоль Ромеу
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)16
5Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
9Фолы17
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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