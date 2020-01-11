«Лестер» дома проиграл середняку АПЛ
«Лестер» на своем поле проиграл «Саутгемптону» в матче 22-го тура Английской
«Лестер» на своем поле проиграл «Саутгемптону» в матче 22-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «святых». На 14-й минуте хозяев вывел вперед Деннис Прат. Через пять минут равенство восстановил Стюарт Армстронг. Во втором тайме голом отметился Дэнни Ингс.
«Лестер» с 46-ю очками остается на втором месте в турнирной таблице. «Саутгемптон» набрал 26 очков и занимает 12-ю позицию.
В следующем туре «Лестер» 19 января на выезде встретится с «Бернли». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Вулверхэмптон».
|Брендан Роджерс
|Ральф Хазенхюттль
|Деннис Прат(Джейми Варди)
|14′
|Стюарт Армстронг(Шейн Лонг)
|19′
|Дэнни Ингс(Чи Адамс)
|81′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Алекс Маккарти
|3
|Бен Чилвелл
|2
|Седрик Суариш
|4
|Чаглар Сеюнджю
|5
|Джек Стивенс
|6
|Джонатан Эванс
|21
|Райан Бертранд
|21
|Рикарду Перейра
|35
|Ян Беднарек
|10
|Джеймс Мэддисон
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|20
|Хамза Чудхури
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
72′
|9
|Джейми Варди
|9
|Дэнни Ингс
81′
|15
|Харви Барнс
58′
|17
|Стюарт Армстронг
16′78′
|14
|Келечи Ихеаначо
|10
|Чи Адамс
|26
|Деннис Прат
77′
|7
|Шейн Лонг
78′
|8
|Юри Тилеманс
|12
|Мусса Дженепо
|17
|Айосе Перес
67′
|22
|Натан Редмонд
90′
|7
|Демарэй Грэй
|14
|Ориоль Ромеу
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)