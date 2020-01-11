«Челси» дома разгромил аустайдера АПЛ

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 27-й минуте хозяев голом с пенальти вывел вперед Жоржиньо. В концовке первого тайма Тэмми Абрахам удвоил преимущество синих. В начале второй половины игры Каллум Хадсон-Одои довел счет до крупного.