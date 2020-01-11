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20:22 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» дома разгромил аустайдера АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 27-й минуте хозяев голом с пенальти вывел вперед Жоржиньо. В концовке первого тайма Тэмми Абрахам удвоил преимущество синих. В начале второй половины игры Каллум Хадсон-Одои довел счет до крупного.

«Челси» благодаря победе набрал 39 очков и остается на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Бернли» 24 очка, команда находится на 15-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Челси» 18 января на выезде встретится с «Ньюкаслом». «Бернли» днем позже на своем поле примет «Лестер».

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Челси
3:0
Первый тайм: 2:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардШон Дайч
Голы
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью27′
Тэмми Абрахам(Рис I Джеймс)38′
Каллум Хадсон-Одои(Сесар Аспиликуэта)49′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Ник Поуп
2Антонио Рюдигер
2Мэттью Лоутон
4Андреас Кристенсен
3Чарли Тэйлор
24Рис I Джеймс
5Джеймс Тарковски
28Сесар Аспиликуэта
6Бен Ми
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
4Джек Корк
8Росс Баркли
18Эшли Уэствуд
54′
19Мэйсон Маунт
9Крис Вуд
9Тэмми Абрахам
11Дуайт Макнейл
45+2′
10Виллиан
25Аарон Леннон
59′
20Каллум Хадсон-Одои
13Джефф Хендрик
73′
27Матей Выдра
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)7
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
10Угловые3
7Фолы4
6Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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