«Челси» дома разгромил аустайдера АПЛ
«Челси» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 22-го тура Английской
«Челси» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 22-го тура Английской
Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 27-й минуте хозяев голом с пенальти вывел вперед Жоржиньо. В концовке первого тайма Тэмми Абрахам удвоил преимущество синих. В начале второй половины игры Каллум
«Челси» благодаря победе набрал 39 очков и остается на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Бернли» 24 очка, команда находится на 15-й позиции.
В следующем туре «Челси» 18 января на выезде встретится с «Ньюкаслом». «Бернли» днем позже на своем поле примет «Лестер».
|Фрэнк Лэмпард
|Шон Дайч
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|27′
|Тэмми Абрахам(Рис I Джеймс)
|38′
|Каллум Хадсон-Одои(Сесар Аспиликуэта)
|49′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Ник Поуп
|2
|Антонио Рюдигер
|2
|Мэттью Лоутон
|4
|Андреас Кристенсен
|3
|Чарли Тэйлор
|24
|Рис I Джеймс
|5
|Джеймс Тарковски
|28
|Сесар Аспиликуэта
|6
|Бен Ми
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|4
|Джек Корк
|8
|Росс Баркли
|18
|Эшли Уэствуд
54′
|19
|Мэйсон Маунт
|9
|Крис Вуд
|9
|Тэмми Абрахам
|11
|Дуайт Макнейл
45+2′
|10
|Виллиан
|25
|Аарон Леннон
59′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|13
|Джефф Хендрик
73′
|27
|Матей Выдра
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|4
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)