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20:25 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» разгромил худшую команду АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Норвич» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Маркус Рашфорд. Еще по мячу на свой счет записали Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 34 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. «Норвич» с 14-ю очками продолжает оставаться худшей командой АПЛ, занимая последнее место в чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 19 января на выезде встретится с «Ливерпулем». «Норвич» днем раньше на своем поле примет «Борнмут».

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Манчестер Юнайтед
4:0
Первый тайм: 1:0
Норвич
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерДаниэль Фарке
Голы
Маркус Рэшфорд(Хуан Мануэль Мата)27′
Маркус Рэшфорд52′
Антони Марсьяль(Хуан Мануэль Мата)54′
Мэйсон Гринвуд76′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Тим Крул
2Виктор Линделеф
2Макс Ааронс
5Харри Магуайр
3Сэмюэл Бирам
29Аарон Ван-Биссака
6Кристоф Циммерманн
53Брэндон Уильямс
14Тодд Кантуэлл
8Хуан Мануэль Мата
23Кенни Маклин
17Фред
27Александр Теттей
31Неманья Матич
17Эмилиано Буэндия
15Андреас Перейра
71′
5Грант Хэнли
80′
26Мэйсон Гринвуд
12Джамал Льюис
9Антони Марсьяль
80′
8Марио Вранчич
65′
28Анжел Гомеш
24Ибраим Амаду
10Маркус Рэшфорд
59′
35Адам Ида
65′
21Дэниэл Джеймс
11Онель Эрнандес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
18Фолы7
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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