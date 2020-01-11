«Манчестер Юнайтед» разгромил худшую команду АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Норвич» в матче 22-го тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Норвич» в матче 22-го тура Английской
Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Маркус Рашфорд. Еще по мячу на свой счет записали Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.
«Манчестер Юнайтед» набрал 34 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. «Норвич» с 14-ю очками продолжает оставаться худшей командой АПЛ, занимая последнее место в чемпионате.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 19 января на выезде встретится с «Ливерпулем». «Норвич» днем раньше на своем поле примет «Борнмут».
|Уле Гуннар Сульшер
|Даниэль Фарке
|Маркус Рэшфорд(Хуан Мануэль Мата)
|27′
|Маркус Рэшфорд
|52′
|Антони Марсьяль(Хуан Мануэль Мата)
|54′
|Мэйсон Гринвуд
|76′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Тим Крул
|2
|Виктор Линделеф
|2
|Макс Ааронс
|5
|Харри Магуайр
|3
|Сэмюэл Бирам
|29
|Аарон Ван-Биссака
|6
|Кристоф Циммерманн
|53
|Брэндон Уильямс
|14
|Тодд Кантуэлл
|8
|Хуан Мануэль Мата
|23
|Кенни Маклин
|17
|Фред
|27
|Александр Теттей
|31
|Неманья Матич
|17
|Эмилиано Буэндия
|15
|Андреас Перейра
71′
|5
|Грант Хэнли
80′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|12
|Джамал Льюис
|9
|Антони Марсьяль
80′
|8
|Марио Вранчич
65′
|28
|Анжел Гомеш
|24
|Ибраим Амаду
|10
|Маркус Рэшфорд
59′
|35
|Адам Ида
65′
|21
|Дэниэл Джеймс
|11
|Онель Эрнандес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)