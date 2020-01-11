«Манчестер Юнайтед» разгромил худшую команду АПЛ

Источник: Reuters

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Маркус Рашфорд. Еще по мячу на свой счет записали Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 34 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. «Норвич» с 14-ю очками продолжает оставаться худшей командой АПЛ, занимая последнее место в чемпионате.

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