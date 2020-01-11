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11 января, источник: Спорт РИА Новости

«Лион» победил «Бордо» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Лион» одержал волевую победу над «Бордо» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя встреча в Бордо завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Лиона» голы забили Максвелл Корне (50-я минута) и Мусса Дембеле (53-я). У хозяев отличился Джимми Бриан (15-я).

«Лион» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Бордо», потерпевший четвертое поражение подряд, с 26 очками располагается на 13-й позиции.

Бордо
1:2
Первый тайм: 1:0
Лион
Футбол, Франция, Тур 2011.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Паулу СоузаРуди Гарсия
Голы
Джимми Бриан15′
Максвел Гнали Корне50′
Мусса Дембеле53′
Составы команд
1Бенуа Костиль
1Антони Лопеш
90′
3Паблу
3Йоахим Аннерсен
4Эдсон Мексер
4Рафаэл да Силва
24′
6Лоран Косьельни
6Антониу Марселу
23Лорис Бенито
20Фернанду де Оливейра Марсал
5Энрике Отавиу
12Тиагу Мендес
26Тома Башич
9Мусса Дембеле
7Джимми Бриан
27Максвел Гнали Корне
20Юссуф Сабали
54′
8Уссем Ауар
90′
10Самюэль Калу
5Джейсон Денайер
8Орельен Тшуамени
40′
25Максанс Какере
90′
28Реми Уден
29Люка Тузар
12Николя Де Превиль
70′
10Бертран Траоре
45+2′64′
18Хван Ый Джо
7Мартен Террье
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)22
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
12Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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