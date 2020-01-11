«Лион» победил «Бордо» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Лион» одержал волевую победу над «Бордо» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Лион» одержал волевую победу над «Бордо» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Субботняя встреча в Бордо завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Лиона» голы забили Максвелл Корне (50-я минута) и Мусса Дембеле (53-я). У хозяев отличился Джимми Бриан (15-я).
«Лион» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Бордо», потерпевший четвертое поражение подряд, с 26 очками располагается на 13-й позиции.
|Паулу Соуза
|Руди Гарсия
|Джимми Бриан
|15′
|Максвел Гнали Корне
|50′
|Мусса Дембеле
|53′
|1
|Бенуа Костиль
|1
|Антони Лопеш
90′
|3
|Паблу
|3
|Йоахим Аннерсен
|4
|Эдсон Мексер
|4
|Рафаэл да Силва
24′
|6
|Лоран Косьельни
|6
|Антониу Марселу
|23
|Лорис Бенито
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
|5
|Энрике Отавиу
|12
|Тиагу Мендес
|26
|Тома Башич
|9
|Мусса Дембеле
|7
|Джимми Бриан
|27
|Максвел Гнали Корне
|20
|Юссуф Сабали
54′
|8
|Уссем Ауар
90′
|10
|Самюэль Калу
|5
|Джейсон Денайер
|8
|Орельен Тшуамени
40′
|25
|Максанс Какере
90′
|28
|Реми Уден
|29
|Люка Тузар
|12
|Николя Де Превиль
70′
|10
|Бертран Траоре
45+2′64′
|18
|Хван Ый Джо
|7
|Мартен Террье
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|22
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)