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11 января, источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» отметил 120-летие клуба победой над «Наполи» в матче серии А

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футболисты «Лацио» обыграли «Наполи» в матче 19-го тура чемпионата Италии, который стал первым для римского клуба после наступления 120-летнего юбилея.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в субботу в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил Чиро Иммобиле на 82-й минуте, и этот гол стал для форварда уже 20-м в нынешнем сезоне в рамках серии А.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лацио» одержал 10-ю победу подряд, продлил беспроигрышную серию до 13 матчей, набрал 42 очка и продолжает идти на третьем месте в таблице серии А. Римляне отстают от лидирующих миланского «Интера» и туринского «Ювентуса» на три очка.

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«Лацио» был основан 9 января 1990 года. Римская команда является 2-кратным чемпионом Италии (1974, 2000), 7-кратным обладателем Кубка страны (1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019), 5-кратным победителем Суперкубка Италии (1998, 2000, 2009, 2017, 2019), победителем последнего в истории Кубка обладателей кубков (1999), а также Суперкубка УЕФА (1999).

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1:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 1911.01.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиДженнаро Гаттузо
Голы
Чиро Иммобиле82′
Составы команд
1Томас Стракоша
25Давид Оспина
3Луис Фелипе
6Мариу Руй
85′
26Штефан Раду
22Джованни Ди Лоренцо
33Франческо Ачерби
23Эльсеид Хюсай
19Сенад Лулич
41′
44Константинос Манолас
38′
21Сергей Милинкович-Савич
8Фабиан Руис
29Мануэль Лаццари
27′
20Петр Зелиньски
17Чиро Иммобиле
99Аркадиуш Милик
6Пеззини Лейва Лукас
81′
5Маркес Лоурейру Аллан
84′
7Валон Бериша
9Фернандо Льоренте
10Ромеро Луис Альберто
90′
7Хосе Кальехон
88′
22Хони
12Эльиф Эльмас
20Фелипе Кайседо
64′
24Лоренцо Инсинье
90′
32Данило Катальди
11Ирвинг Лосано
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)13
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
9Фолы7
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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