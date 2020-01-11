«Лацио» отметил 120-летие клуба победой над «Наполи» в матче серии А

Встреча, прошедшая в субботу в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил Чиро Иммобиле на 82-й минуте, и этот гол стал для форварда уже 20-м в нынешнем сезоне в рамках серии А.
«Лацио» одержал 10-ю победу подряд, продлил беспроигрышную серию до 13 матчей, набрал 42 очка и продолжает идти на третьем месте в таблице серии А. Римляне отстают от лидирующих миланского «Интера» и туринского «Ювентуса» на три очка.
«Лацио» был основан 9 января 1990 года. Римская команда является 2-кратным чемпионом Италии (1974, 2000), 7-кратным обладателем Кубка страны (1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019), 5-кратным победителем Суперкубка Италии (1998, 2000, 2009, 2017, 2019), победителем последнего в истории Кубка обладателей кубков (1999), а также Суперкубка УЕФА (1999).