«Лацио» отметил 120-летие клуба победой над «Наполи» в матче серии А

Встреча, прошедшая в субботу в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил Чиро Иммобиле на 82-й минуте, и этот гол стал для форварда уже 20-м в нынешнем сезоне в рамках серии А.