«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ

Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу красных. Единственный мяч на 37-й минуте забил нападающий гостей Роберто Фирмино. Во втором тайме зрители не увидели голов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» набрал 61 очко и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Ближайшего преследователя — «Лестер» — красные опережают на 15 очков. Кроме того, мерсисайдцы имеют игру в запасе. «Тоттенхэм» с 30-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Команда Юргена Клоппа благодаря победе над «шпорами» установила рекорд АПЛ. Ранее ни одному клубу не удавалось выиграть 20 из 21-й стартовых встреч сезона.