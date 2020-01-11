«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу красных. Единственный мяч на 37-й минуте забил нападающий гостей Роберто Фирмино. Во втором тайме зрители не увидели голов.
«Ливерпуль» набрал 61 очко и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Ближайшего преследователя — «Лестер» — красные опережают на 15 очков. Кроме того, мерсисайдцы имеют игру в запасе. «Тоттенхэм» с 30-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице.
Команда Юргена Клоппа благодаря победе над «шпорами» установила рекорд АПЛ. Ранее ни одному клубу не удавалось выиграть 20 из 21-й стартовых встреч сезона.
В следующем туре «Ливерпуль» 19 января на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» днем ранее на выезде сыграет с «Уотфордом».
|Жозе Моуринью
|Юрген Клопп
|Роберту Фирмину(Мохамед Салах)
|37′
|22
|Пауло Гассанига
|1
|Алиссон
|24
|Серж Орье
|66
|Трент Александр-Арнолд
|4
|Тоби Алдервейрелд
|26
|Эндрю Робертсон
|6
|Давинсон Санчес
|4
|Виргил ван Дейк
|39
|Джафет Танганга
|12
|Джо Гомес
23′
|8
|Харри Уинкс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|20
|Деле Алли
|14
|Джордан Хендерсон
|7
|Сон Хын Мин
|9
|Роберту Фирмину
|27
|Лукас Моура
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
39′61′
|3
|Дэнни Роуз
69′
|20
|Адам Лаллана
|11
|Эрик Ламела
|10
|Садио Мане
81′
|23
|Кристиан Эриксен
69′
|27
|Дивок Ориги
|18
|Джовани Ло Сельсо
|11
|Мохамед Салах
90′
|23
|Джердан Шачири
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|4
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)