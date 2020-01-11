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11 января, источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу красных. Единственный мяч на 37-й минуте забил нападающий гостей Роберто Фирмино. Во втором тайме зрители не увидели голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» набрал 61 очко и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Ближайшего преследователя — «Лестер» — красные опережают на 15 очков. Кроме того, мерсисайдцы имеют игру в запасе. «Тоттенхэм» с 30-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Команда Юргена Клоппа благодаря победе над «шпорами» установила рекорд АПЛ. Ранее ни одному клубу не удавалось выиграть 20 из 21-й стартовых встреч сезона.

В следующем туре «Ливерпуль» 19 января на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» днем ранее на выезде сыграет с «Уотфордом».

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Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюЮрген Клопп
Голы
Роберту Фирмину(Мохамед Салах)37′
Составы команд
22Пауло Гассанига
1Алиссон
24Серж Орье
66Трент Александр-Арнолд
4Тоби Алдервейрелд
26Эндрю Робертсон
6Давинсон Санчес
4Виргил ван Дейк
39Джафет Танганга
12Джо Гомес
23′
8Харри Уинкс
5Джорджиньо Вайналдум
20Деле Алли
14Джордан Хендерсон
7Сон Хын Мин
9Роберту Фирмину
27Лукас Моура
15Алекс Окслейд-Чемберлен
39′61′
3Дэнни Роуз
69′
20Адам Лаллана
11Эрик Ламела
10Садио Мане
81′
23Кристиан Эриксен
69′
27Дивок Ориги
18Джовани Ло Сельсо
11Мохамед Салах
90′
23Джердан Шачири
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
4Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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