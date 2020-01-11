Моуринью на коленях. Клопп снова победил
«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в матче 22-го тура
«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в матче 22-го тура
Единственный гол забил Роберту Фирмину.
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1)
Гол: Роберту Фирмину, 37.
«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Роуз (Ламела, 69), Уинкс, Эриксен (Ло Сельсо, 69), Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин.
«Ливерпуль»: Алиссон,
Предупреждения: Гомес, 23.
Судья: Аткинсон.
11 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
16 декабря 2018 года — дата последнего матча Жозе Моуринью во главе «Манчестер Юнайтед». В тот день «дьяволы» проиграли «Ливерпулю» 1:3, но были растоптаны по игре. Достаточно упомянуть разницу в количестве ударов — 6:36.
После того поражения руководство «МЮ» отправило Моуринью в отставку. Почти год он оставался без работы, но два месяца назад возглавил «Тоттенхэм» — и в субботу снова встретился с уволившим его Юргеном Клоппом.
Оба тренера перед игрой отожгли на
Жозе напоминал журналистам, что еще до начала работы в «Тоттенхэме» в телеэфире говорил о неизбежном чемпионстве «Ливерпуля». Но это, конечно, не самое веселое с его
Еще Жозе анонсировал скорое возвращение Дэйвиса и Ллориса, но выразил беспокойство травмой Кейна — лидер атак «Тоттенхэма» выбыл до апреля, так что Моуринью придется рассчитывать на других. В прессе мелькает фамилия нападающего «Милана» Пентека, но португалец пока отказывается комментировать слухи.
Маурисио Покеттино в отсутствие Кейна обычно отправлял на острие Сон Хын Мина или Лукаса Моуру. Моуринью решил проблему количеством: «Тоттенхэм» с первых минут играл в два нападающих, причем в паре с Моурой вышел Алли. Деле расцвел при португальце, и тренер решил дать ему больше свободы в атаке.
Впрочем, во встрече с «Ливерпулем» сложно рассчитывать на пространство. Особенно если ты играешь в команде с Моуринью. В июньском финале Лиги чемпионов тоже выступали эти команды, но тогда Покеттино задушил Клоппа владением. Во многом
На этот раз было чуть веселее, хотя все равно одна из команд играла в чужой футбол. Мы привыкли, что «шпоры» круглосуточно атакуют, поэтому видеть их обороняющимся странно. Но таков новый «Тоттенхэм». Даже на своем поле он играет боязливо. В первом тайме хозяева владели мячом всего 26,6 процента времени, а «Ливерпуль» сделал около 400 передач. Разительный контраст с финалом: тогда красные за 90 минут совершили всего 272 паса.
«Шпоры» оборонялись непривычно глубоко и в основном создавали моменты после «стандартов». Но это ни к чему не приводило. Если хозяева лишь иногда укалывали соперника, то гости постоянно давили на ворота Гассаниги. Хороший момент упустил ван Дейк, опасно бил Мане. В итоге гол
В перерыве Моуринью не стал ничего менять, так что и рисунок игры не изменился. «Ливерпуль» продолжал много владеть мячом, но ко второму голу не приблизился.
К середине второго тайма Моуринью устал обороняться и разменял Роуза с Эриксеном на двух аргентинцев — Ламелу и Ло Сельсо. Почти сразу же «Тоттенхэм» раскрылся и стал гораздо агрессивнее атаковать. А на 75-й Сон Хын Мин упустил явный головой момент, когда его партнеры подкараулили ошибку соперника.
«Ливерпуль» не жался к воротам, но стал играть с оглядкой на них. «Тоттенхэм» будто бы почуял, что может стать второй командой в
И на 82-й минуте едва не забил. Жирнющий момент упустил Ло Сельсо — он замкнул навес Орье, но мяч полетел почти параллельно воротам. Хотя бил аргентинец с пары метров. Моуринью от разочарования даже упал на колени.
Это был последний шанс «Тоттенхэма». В оставшееся время «Ливерпуль» только контратаковал и спокойно оборонялся. Моуринью проиграл, а Клопп в очередной раз победил. Отрыв от проигравшего накануне «Лестера» вырос до 16 очков.
Гоша Чернов
|Жозе Моуринью
|Юрген Клопп
|Роберту Фирмину(Мохамед Салах)
|37′
|22
|Пауло Гассанига
|1
|Алиссон
|24
|Серж Орье
|66
|Трент Александр-Арнолд
|4
|Тоби Алдервейрелд
|26
|Эндрю Робертсон
|6
|Давинсон Санчес
|4
|Виргил ван Дейк
|39
|Джафет Танганга
|12
|Джо Гомес
23′
|8
|Харри Уинкс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|20
|Деле Алли
|14
|Джордан Хендерсон
|7
|Сон Хын Мин
|9
|Роберту Фирмину
|27
|Лукас Моура
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
39′61′
|3
|Дэнни Роуз
69′
|20
|Адам Лаллана
|11
|Эрик Ламела
|10
|Садио Мане
81′
|23
|Кристиан Эриксен
69′
|27
|Дивок Ориги
|18
|Джовани Ло Сельсо
|11
|Мохамед Салах
90′
|23
|Джердан Шачири
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|4
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)