Моуринью на коленях. Клопп снова победил

Единственный гол забил Роберту Фирмину.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1)

Гол: Роберту Фирмину, 37.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Роуз (Ламела, 69), Уинкс, Эриксен (Ло Сельсо, 69), Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Мане (Ориги, 81), Салах (Шачири, 90+1), Роберту Фирмину.

Предупреждения: Гомес, 23. Окслейд-Чемберлен, 39.

Судья: Аткинсон.

11 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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16 декабря 2018 года — дата последнего матча Жозе Моуринью во главе «Манчестер Юнайтед». В тот день «дьяволы» проиграли «Ливерпулю» 1:3, но были растоптаны по игре. Достаточно упомянуть разницу в количестве ударов — 6:36.

После того поражения руководство «МЮ» отправило Моуринью в отставку. Почти год он оставался без работы, но два месяца назад возглавил «Тоттенхэм» — и в субботу снова встретился с уволившим его Юргеном Клоппом.

Оба тренера перед игрой отожгли на пресс-конференциях. Немец подшучивал над внешним видом журналистов и вместе с ними вспоминал, на какой позиции играл Моуринью. Клопп предполагал, что португалец был вратарем, а в зале ответили только с помощью поисковика — он был полузащитником.

Жозе напоминал журналистам, что еще до начала работы в «Тоттенхэме» в телеэфире говорил о неизбежном чемпионстве «Ливерпуля». Но это, конечно, не самое веселое с его пресс-конференции. Как известно, Amazon в этом сезоне снимает документальный фильм о «Тоттенхэме», и операторы постоянно следят за игроками и тренерами. Моуринью на эту тему сказал то ли в шутку, то ли всерьез: «Камеры на меня не направлены, только когда я в туалете!».

Еще Жозе анонсировал скорое возвращение Дэйвиса и Ллориса, но выразил беспокойство травмой Кейна — лидер атак «Тоттенхэма» выбыл до апреля, так что Моуринью придется рассчитывать на других. В прессе мелькает фамилия нападающего «Милана» Пентека, но португалец пока отказывается комментировать слухи.

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Маурисио Покеттино в отсутствие Кейна обычно отправлял на острие Сон Хын Мина или Лукаса Моуру. Моуринью решил проблему количеством: «Тоттенхэм» с первых минут играл в два нападающих, причем в паре с Моурой вышел Алли. Деле расцвел при португальце, и тренер решил дать ему больше свободы в атаке.

Впрочем, во встрече с «Ливерпулем» сложно рассчитывать на пространство. Особенно если ты играешь в команде с Моуринью. В июньском финале Лиги чемпионов тоже выступали эти команды, но тогда Покеттино задушил Клоппа владением. Во многом из-за этого матч получился скучным, ведь «Ливерпуль» играл не по-своему.

На этот раз было чуть веселее, хотя все равно одна из команд играла в чужой футбол. Мы привыкли, что «шпоры» круглосуточно атакуют, поэтому видеть их обороняющимся странно. Но таков новый «Тоттенхэм». Даже на своем поле он играет боязливо. В первом тайме хозяева владели мячом всего 26,6 процента времени, а «Ливерпуль» сделал около 400 передач. Разительный контраст с финалом: тогда красные за 90 минут совершили всего 272 паса.

Интересно, изменил бы тактику Моуринью, если бы пропустил на второй минуте? Тогда «Ливерпуль» создал двойной голевой момент: сперва мяч вынес дебютант «Тоттенхэма» Танганга, а затем Окслейд-Чемберлен попал в штангу.

«Шпоры» оборонялись непривычно глубоко и в основном создавали моменты после «стандартов». Но это ни к чему не приводило. Если хозяева лишь иногда укалывали соперника, то гости постоянно давили на ворота Гассаниги. Хороший момент упустил ван Дейк, опасно бил Мане. В итоге гол все-таки случился: на 37-й минуте Салах оттеснил корпусом защитника и вывел Роберту Фирмину на удар — 0:1.

В перерыве Моуринью не стал ничего менять, так что и рисунок игры не изменился. «Ливерпуль» продолжал много владеть мячом, но ко второму голу не приблизился.

К середине второго тайма Моуринью устал обороняться и разменял Роуза с Эриксеном на двух аргентинцев — Ламелу и Ло Сельсо. Почти сразу же «Тоттенхэм» раскрылся и стал гораздо агрессивнее атаковать. А на 75-й Сон Хын Мин упустил явный головой момент, когда его партнеры подкараулили ошибку соперника.

«Ливерпуль» не жался к воротам, но стал играть с оглядкой на них. «Тоттенхэм» будто бы почуял, что может стать второй командой в премьер-лиге, отобравшей очки у победителей Лиги чемпионов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qvf9hk7NMNg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И на 82-й минуте едва не забил. Жирнющий момент упустил Ло Сельсо — он замкнул навес Орье, но мяч полетел почти параллельно воротам. Хотя бил аргентинец с пары метров. Моуринью от разочарования даже упал на колени.

Это был последний шанс «Тоттенхэма». В оставшееся время «Ливерпуль» только контратаковал и спокойно оборонялся. Моуринью проиграл, а Клопп в очередной раз победил. Отрыв от проигравшего накануне «Лестера» вырос до 16 очков.

Гоша Чернов