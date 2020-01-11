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11 января, источник: Спорт-Экспресс

Моуринью на коленях. Клопп снова победил

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в матче 22-го тура премьер-лиги (0:1).

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Единственный гол забил Роберту Фирмину.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1)

Гол: Роберту Фирмину, 37.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Роуз (Ламела, 69), Уинкс, Эриксен (Ло Сельсо, 69), Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Мане (Ориги, 81), Салах (Шачири, 90+1), Роберту Фирмину.

Предупреждения: Гомес, 23. Окслейд-Чемберлен, 39.

Судья: Аткинсон.

11 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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16 декабря 2018 года — дата последнего матча Жозе Моуринью во главе «Манчестер Юнайтед». В тот день «дьяволы» проиграли «Ливерпулю» 1:3, но были растоптаны по игре. Достаточно упомянуть разницу в количестве ударов — 6:36.

После того поражения руководство «МЮ» отправило Моуринью в отставку. Почти год он оставался без работы, но два месяца назад возглавил «Тоттенхэм» — и в субботу снова встретился с уволившим его Юргеном Клоппом.

Оба тренера перед игрой отожгли на пресс-конференциях. Немец подшучивал над внешним видом журналистов и вместе с ними вспоминал, на какой позиции играл Моуринью. Клопп предполагал, что португалец был вратарем, а в зале ответили только с помощью поисковика — он был полузащитником.

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Жозе напоминал журналистам, что еще до начала работы в «Тоттенхэме» в телеэфире говорил о неизбежном чемпионстве «Ливерпуля». Но это, конечно, не самое веселое с его пресс-конференции. Как известно, Amazon в этом сезоне снимает документальный фильм о «Тоттенхэме», и операторы постоянно следят за игроками и тренерами. Моуринью на эту тему сказал то ли в шутку, то ли всерьез: «Камеры на меня не направлены, только когда я в туалете!».

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Еще Жозе анонсировал скорое возвращение Дэйвиса и Ллориса, но выразил беспокойство травмой Кейна — лидер атак «Тоттенхэма» выбыл до апреля, так что Моуринью придется рассчитывать на других. В прессе мелькает фамилия нападающего «Милана» Пентека, но португалец пока отказывается комментировать слухи.

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Маурисио Покеттино в отсутствие Кейна обычно отправлял на острие Сон Хын Мина или Лукаса Моуру. Моуринью решил проблему количеством: «Тоттенхэм» с первых минут играл в два нападающих, причем в паре с Моурой вышел Алли. Деле расцвел при португальце, и тренер решил дать ему больше свободы в атаке.

Впрочем, во встрече с «Ливерпулем» сложно рассчитывать на пространство. Особенно если ты играешь в команде с Моуринью. В июньском финале Лиги чемпионов тоже выступали эти команды, но тогда Покеттино задушил Клоппа владением. Во многом из-за этого матч получился скучным, ведь «Ливерпуль» играл не по-своему.

На этот раз было чуть веселее, хотя все равно одна из команд играла в чужой футбол. Мы привыкли, что «шпоры» круглосуточно атакуют, поэтому видеть их обороняющимся странно. Но таков новый «Тоттенхэм». Даже на своем поле он играет боязливо. В первом тайме хозяева владели мячом всего 26,6 процента времени, а «Ливерпуль» сделал около 400 передач. Разительный контраст с финалом: тогда красные за 90 минут совершили всего 272 паса.

Интересно, изменил бы тактику Моуринью, если бы пропустил на второй минуте? Тогда «Ливерпуль» создал двойной голевой момент: сперва мяч вынес дебютант «Тоттенхэма» Танганга, а затем Окслейд-Чемберлен попал в штангу.

«Шпоры» оборонялись непривычно глубоко и в основном создавали моменты после «стандартов». Но это ни к чему не приводило. Если хозяева лишь иногда укалывали соперника, то гости постоянно давили на ворота Гассаниги. Хороший момент упустил ван Дейк, опасно бил Мане. В итоге гол все-таки случился: на 37-й минуте Салах оттеснил корпусом защитника и вывел Роберту Фирмину на удар — 0:1.

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В перерыве Моуринью не стал ничего менять, так что и рисунок игры не изменился. «Ливерпуль» продолжал много владеть мячом, но ко второму голу не приблизился.

К середине второго тайма Моуринью устал обороняться и разменял Роуза с Эриксеном на двух аргентинцев — Ламелу и Ло Сельсо. Почти сразу же «Тоттенхэм» раскрылся и стал гораздо агрессивнее атаковать. А на 75-й Сон Хын Мин упустил явный головой момент, когда его партнеры подкараулили ошибку соперника.

«Ливерпуль» не жался к воротам, но стал играть с оглядкой на них. «Тоттенхэм» будто бы почуял, что может стать второй командой в премьер-лиге, отобравшей очки у победителей Лиги чемпионов.

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И на 82-й минуте едва не забил. Жирнющий момент упустил Ло Сельсо — он замкнул навес Орье, но мяч полетел почти параллельно воротам. Хотя бил аргентинец с пары метров. Моуринью от разочарования даже упал на колени.

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Это был последний шанс «Тоттенхэма». В оставшееся время «Ливерпуль» только контратаковал и спокойно оборонялся. Моуринью проиграл, а Клопп в очередной раз победил. Отрыв от проигравшего накануне «Лестера» вырос до 16 очков.

Гоша Чернов

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Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюЮрген Клопп
Голы
Роберту Фирмину(Мохамед Салах)37′
Составы команд
22Пауло Гассанига
1Алиссон
24Серж Орье
66Трент Александр-Арнолд
4Тоби Алдервейрелд
26Эндрю Робертсон
6Давинсон Санчес
4Виргил ван Дейк
39Джафет Танганга
12Джо Гомес
23′
8Харри Уинкс
5Джорджиньо Вайналдум
20Деле Алли
14Джордан Хендерсон
7Сон Хын Мин
9Роберту Фирмину
27Лукас Моура
15Алекс Окслейд-Чемберлен
39′61′
3Дэнни Роуз
69′
20Адам Лаллана
11Эрик Ламела
10Садио Мане
81′
23Кристиан Эриксен
69′
27Дивок Ориги
18Джовани Ло Сельсо
11Мохамед Салах
90′
23Джердан Шачири
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
4Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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