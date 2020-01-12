«Монпелье» обыграл «Амьен» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Монпелье» победил «Амьен» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Монпелье» победил «Амьен» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Амьене, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Гаэтан Лаборд (50-я минута) и Анди Делор (83-я). У хозяев отличился Бакайе Дибасси (14-я).
«Монпелье», набрав 30 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице. «Амьен», потерпевший шестое поражение в последних семи турах, с 17 баллами идет на 18-й строчке.
Результаты других субботних матчей чемпионата Франции:
«Анже» — «Ницца» — 1:1,
«Мец» — «Страсбур» — 1:0,
«Ним» — «Реймс» — 2:0,
«Тулуза» — «Брест» — 2:5.