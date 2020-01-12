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00:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монпелье» обыграл «Амьен» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Монпелье» победил «Амьен» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в Амьене, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Гаэтан Лаборд (50-я минута) и Анди Делор (83-я). У хозяев отличился Бакайе Дибасси (14-я).

«Монпелье», набрав 30 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице. «Амьен», потерпевший шестое поражение в последних семи турах, с 17 баллами идет на 18-й строчке.

Результаты других субботних матчей чемпионата Франции:

«Анже» — «Ницца» — 1:1,

«Мец» — «Страсбур» — 1:0,

«Ним» — «Реймс» — 2:0,

«Тулуза» — «Брест» — 2:5.

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