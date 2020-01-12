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00:18 (мск), источник: Sport24

Ретро-форма, перфоманс и привоз Оспины, который прибил «Наполи». «Лацио» ярко отметил 120-летие

Их 10-я победа подряд.

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Источник: AP 2020

«Лацио» мощно подготовились к 120-летию.

Болельщики римлян развернули яркий перфоманс на «Северной трибуне» «Олимпико».

Во время загрузки произошла ошибка.

А игроки вышли на поле в ретро-форме, которую специально подготовили к юбилею.

Во время загрузки произошла ошибка.

До 82-й минуты ничего интереснее в Риме не происходило: «Лацио» выдал качественный первый тайм, но подсел после перерыва и чуть не пропустил (Зелински попал в штангу).

Ключевой эпизод случился в концовке: Оспина, который заменял травмированного Мерета, полез в обводку с Иммобиле и подарил мяч Чиро, а Ди Лоренцо — вместо того, чтобы вынести из пустых ворот — вколотил в сетку. Но мяч засчитали на Иммобиле.

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Гаттузо тут же вытолкнул на поле весь запас: Льоренте, Лосано, Элмас. Но было уже поздно.

  • 1:0 — «Лацио» впервые в истории побеждает в Серии А на протяжении 10 матчей подряд.
  • Иммобиле — не только лучший страйкер «Лацио» и чемпионата, но и первый из ведущих лиг Европы (топ-5), который достиг отметки в 20 мячей в текущем сезоне.

Иммобиле — не только лучший страйкер «Лацио» и чемпионата, но и первый из ведущих лиг Европы (топ-5), который достиг отметки в 20 мячей в текущем сезоне.

— Не думал, что мы выиграем 10 игр подряд, но я видел хорошие вещи за эту серию, — признался Симоне Индзаги. — Последние три месяца я много хвалил игроков и говорил им сфокусироваться на следующей встрече. Сейчас мой посыл не меняется. Чего нам не хватает для победы в Серии А? В предыдущие годы мы подходили близко к заветной цели, но нам не хватало совсем чуть-чуть. Мы рассматриваем разные варианты на трансферном рынке. Но имеющиеся игроки проделали отличную работу.

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Лацио
1:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 1911.01.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиДженнаро Гаттузо
Голы
Чиро Иммобиле82′
Составы команд
1Томас Стракоша
25Давид Оспина
3Луис Фелипе
6Мариу Руй
85′
26Штефан Раду
22Джованни Ди Лоренцо
33Франческо Ачерби
23Эльсеид Хюсай
19Сенад Лулич
41′
44Константинос Манолас
38′
21Сергей Милинкович-Савич
8Фабиан Руис
29Мануэль Лаццари
27′
20Петр Зелиньски
17Чиро Иммобиле
99Аркадиуш Милик
6Пеззини Лейва Лукас
81′
5Маркес Лоурейру Аллан
84′
7Валон Бериша
9Фернандо Льоренте
10Ромеро Луис Альберто
90′
7Хосе Кальехон
88′
22Хони
12Эльиф Эльмас
20Фелипе Кайседо
64′
24Лоренцо Инсинье
90′
32Данило Катальди
11Ирвинг Лосано
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)13
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
9Фолы7
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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