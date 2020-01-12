Ретро-форма, перфоманс и привоз Оспины, который прибил «Наполи». «Лацио» ярко отметил 120-летие
Их 10-я победа подряд.
Их 10-я победа подряд.
«Лацио» мощно подготовились к 120-летию.
Болельщики римлян развернули яркий перфоманс на «Северной трибуне» «Олимпико».
А игроки вышли на поле в
До 82-й минуты ничего интереснее в Риме не происходило: «Лацио» выдал качественный первый тайм, но подсел после перерыва и чуть не пропустил (Зелински попал в штангу).
Ключевой эпизод случился в концовке: Оспина, который заменял травмированного Мерета, полез в обводку с Иммобиле и подарил мяч Чиро, а Ди Лоренцо — вместо того, чтобы вынести из пустых ворот — вколотил в сетку. Но мяч засчитали на Иммобиле.
Гаттузо тут же вытолкнул на поле весь запас: Льоренте, Лосано, Элмас. Но было уже поздно.
Иммобиле — не только лучший страйкер «Лацио» и чемпионата, но и первый из ведущих лиг Европы (топ-5), который достиг отметки в 20 мячей в текущем сезоне.
— Не думал, что мы выиграем 10 игр подряд, но я видел хорошие вещи за эту серию, — признался Симоне Индзаги. — Последние три месяца я много хвалил игроков и говорил им сфокусироваться на следующей встрече. Сейчас мой посыл не меняется. Чего нам не хватает для победы в Серии А? В предыдущие годы мы подходили близко к заветной цели, но нам не хватало совсем
|Симоне Индзаги
|Дженнаро Гаттузо
|Чиро Иммобиле
|82′
|1
|Томас Стракоша
|25
|Давид Оспина
|3
|Луис Фелипе
|6
|Мариу Руй
85′
|26
|Штефан Раду
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|33
|Франческо Ачерби
|23
|Эльсеид Хюсай
|19
|Сенад Лулич
41′
|44
|Константинос Манолас
38′
|21
|Сергей Милинкович-Савич
|8
|Фабиан Руис
|29
|Мануэль Лаццари
27′
|20
|Петр Зелиньски
|17
|Чиро Иммобиле
|99
|Аркадиуш Милик
|6
|Пеззини Лейва Лукас
81′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
84′
|7
|Валон Бериша
|9
|Фернандо Льоренте
|10
|Ромеро Луис Альберто
90′
|7
|Хосе Кальехон
88′
|22
|Хони
|12
|Эльиф Эльмас
|20
|Фелипе Кайседо
64′
|24
|Лоренцо Инсинье
90′
|32
|Данило Катальди
|11
|Ирвинг Лосано
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)