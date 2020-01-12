«Интер» сыграл вничью с «Аталантой», Ханданович отбил пенальти

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом на 4-й минуте отметился Лаутаро Мартинес, равенство в матче на 75-й минуте восстановил Робин Госенс. На 88-й минуте голкипер «Интера» Самир Ханданович отразил пенальти в исполнении Луиса Мурьеля.

«Интер» с 46 очками лидирует в чемпионате Италии, но его может обойти действующий обладатель титула «Ювентус», который отстает на один балл, но имеет игру в запасе. «Аталанта» с 35 очками идет на пятом месте.