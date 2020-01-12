«Интер» сыграл вничью с «Аталантой», Ханданович отбил пенальти
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Аталантой» в матче 19-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Аталантой» в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом на 4-й минуте отметился Лаутаро Мартинес, равенство в матче на 75-й минуте восстановил Робин Госенс. На 88-й минуте голкипер «Интера» Самир Ханданович отразил пенальти в исполнении Луиса Мурьеля.
«Интер» с 46 очками лидирует в чемпионате Италии, но его может обойти действующий обладатель титула «Ювентус», который отстает на один балл, но имеет игру в запасе. «Аталанта» с 35 очками идет на пятом месте.
|Антонио Конте
|Джанпьеро Гасперини
|Лаутаро Мартинес(Ромелу Лукаку)
|4′
|Робин Гозенс
|75′
|Луис Муриэль
|88′
|1
|Самир Ханданович
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|2
|Диего Годин
83′
|2
|Рафаэл Толой
|6
|Стефан де Фрай
|6
|Хосе Луис Паломино
42′
|34
|Кристиано Бираги
|19
|Берат Джимсити
|95
|Алессандро Бастони
|33
|Ханс Хатебур
8′
|5
|Роберто Гальярдини
|15
|Мартен де Рон
24′
|77
|Марсело Брозович
|10
|Алехандро Дарио Гомес
|9
|Ромелу Лукаку
|72
|Йосип Иличич
|87
|Антонио Кандрева
|8
|Робин Гозенс
90′
|12
|Стефано Сенси
65′71′
|21
|Тимоти Кастань
|20
|Борха Валеро
|88
|Марио Пашалич
70′
|10
|Лаутаро Мартинес
80′
|9
|Луис Муриэль
|16
|Маттео Политано
|91
|Дуван Сапата
53′
|18
|Руслан Малиновский
89′
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)