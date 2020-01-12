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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой», Ханданович отбил пенальти

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Аталантой» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом на 4-й минуте отметился Лаутаро Мартинес, равенство в матче на 75-й минуте восстановил Робин Госенс. На 88-й минуте голкипер «Интера» Самир Ханданович отразил пенальти в исполнении Луиса Мурьеля.

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«Интер» с 46 очками лидирует в чемпионате Италии, но его может обойти действующий обладатель титула «Ювентус», который отстает на один балл, но имеет игру в запасе. «Аталанта» с 35 очками идет на пятом месте.

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Интер
1:1
Первый тайм: 1:0
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 1911.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеДжанпьеро Гасперини
Голы
Лаутаро Мартинес(Ромелу Лукаку)4′
Робин Гозенс75′
Нереализованные пенальти
Луис Муриэль88′
Составы команд
1Самир Ханданович
95Пьерлуиджи Голлини
2Диего Годин
83′
2Рафаэл Толой
6Стефан де Фрай
6Хосе Луис Паломино
42′
34Кристиано Бираги
19Берат Джимсити
95Алессандро Бастони
33Ханс Хатебур
8′
5Роберто Гальярдини
15Мартен де Рон
24′
77Марсело Брозович
10Алехандро Дарио Гомес
9Ромелу Лукаку
72Йосип Иличич
87Антонио Кандрева
8Робин Гозенс
90′
12Стефано Сенси
65′71′
21Тимоти Кастань
20Борха Валеро
88Марио Пашалич
70′
10Лаутаро Мартинес
80′
9Луис Муриэль
16Маттео Политано
91Дуван Сапата
53′
18Руслан Малиновский
89′
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)17
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
0Угловые4
22Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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