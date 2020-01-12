Хави близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави близок к назначению на пост главного тренера команды, сообщает журналист Мохамед Нахлех в Twitter.
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави близок к назначению на пост главного тренера команды, сообщает журналист Мохамед Нахлех в Twitter.
По информации источника, каталонский клуб официально объявит о назначении на следующей неделе. Агент
Хави является воспитанником «Барселоны». Он защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год.
Действующим главным тренером