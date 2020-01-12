Хави близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны»

Источник: AP 2020

По информации источника, каталонский клуб официально объявит о назначении на следующей неделе. Агент экс-футболиста находится в Дохе, где проходит согласование контракта. Отмечается, что сторонам осталось уладить мелкие детали соглашения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Хави является воспитанником «Барселоны». Он защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год.

Действующим главным тренером сине-гранатовых является Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок Испании.