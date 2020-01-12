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13:09 (мск), источник: Газета.Ру

Хави близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави близок к назначению на пост главного тренера команды, сообщает журналист Мохамед Нахлех в Twitter.

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Источник: AP 2020

По информации источника, каталонский клуб официально объявит о назначении на следующей неделе. Агент экс-футболиста находится в Дохе, где проходит согласование контракта. Отмечается, что сторонам осталось уладить мелкие детали соглашения.

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Хави является воспитанником «Барселоны». Он защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год.

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Действующим главным тренером сине-гранатовых является Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок Испании.

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«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
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