«Шпилевский был главным инициатором». Полузащитник сборной Армении рассказал о переходе в «Кайрат»
Полузащитник сборной Армении по футболу Камо Оганесян рассказал, почему решил продолжить свою карьеру в алматинском «Кайрате», передает NEWS.am Sport.
Полузащитник сборной Армении по футболу Камо Оганесян рассказал, почему решил продолжить свою карьеру в алматинском «Кайрате», передает NEWS.am Sport.
Он отметил, что главным инициатором его перехода стал главный тренер команды Алексей Шпилевский.
«Перешел в “Кайрат”, поскольку у этого клуба амбициозные цели и именно этот клуб больше всех хотел видеть меня в своем составе. Уже побеседовал также с наставником “Кайрата” Алексеем Шпилевским, который в 30 лет стал самым молодым главным тренером чемпионата Казахстана. Белорусский специалист стал одним из главных инициаторов моего перехода», — отметил Оганесян.
Предыдущим клубом Оганесяна был талдыкорганский «Жетысу», в составе которого он провел 58 матчей, став автором шести голов и семи результативных передач.