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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Шпилевский был главным инициатором». Полузащитник сборной Армении рассказал о переходе в «Кайрат»

Полузащитник сборной Армении по футболу Камо Оганесян рассказал, почему решил продолжить свою карьеру в алматинском «Кайрате», передает NEWS.am Sport.

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Он отметил, что главным инициатором его перехода стал главный тренер команды Алексей Шпилевский.

«Перешел в “Кайрат”, поскольку у этого клуба амбициозные цели и именно этот клуб больше всех хотел видеть меня в своем составе. Уже побеседовал также с наставником “Кайрата” Алексеем Шпилевским, который в 30 лет стал самым молодым главным тренером чемпионата Казахстана. Белорусский специалист стал одним из главных инициаторов моего перехода», — отметил Оганесян.

Предыдущим клубом Оганесяна был талдыкорганский «Жетысу», в составе которого он провел 58 матчей, став автором шести голов и семи результативных передач.

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