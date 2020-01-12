«Шпилевский был главным инициатором». Полузащитник сборной Армении рассказал о переходе в «Кайрат»

«Перешел в “Кайрат”, поскольку у этого клуба амбициозные цели и именно этот клуб больше всех хотел видеть меня в своем составе. Уже побеседовал также с наставником “Кайрата” Алексеем Шпилевским, который в 30 лет стал самым молодым главным тренером чемпионата Казахстана. Белорусский специалист стал одним из главных инициаторов моего перехода», — отметил Оганесян.