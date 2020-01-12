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12:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вернула 19-летнего полузащитника

19-летний полузащитник Султан Сагнаев вернулся из павлодарского «Иртыша» в «Астану», сообщает KazFootball.kz.

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Футболист, которому через два дня исполняется 20 лет, прошлый сезон начинал в первой лиге за «Астану М» (девять матчей, два гола).

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В летнее межсезонье Сагнаев отправился на правах аренды в «Иртыш».

В премьер-лиге за павлодарцев он сыграл шесть матчей, забил один гол и заработал два предупреждения.

Также отыграл во второй лиге за «Иртыш М» (два матча, один гол).

Теперь же срок аренды футболиста завершился и Сагнаев вернулся в «Астану».

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