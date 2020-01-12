«Астана» вернула 19-летнего полузащитника

Футболист, которому через два дня исполняется 20 лет, прошлый сезон начинал в первой лиге за «Астану М» (девять матчей, два гола).

В летнее межсезонье Сагнаев отправился на правах аренды в «Иртыш».

В премьер-лиге за павлодарцев он сыграл шесть матчей, забил один гол и заработал два предупреждения.

Также отыграл во второй лиге за «Иртыш М» (два матча, один гол).