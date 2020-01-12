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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Либертадорес-2016 отказался от чемпиона Казахстана после медосмотра

Бывший полузащитник «Иртыша», «Ордабасы», «Астаны» и «Шахтера» Рохер Каньяс пока безуспешно пытается найти клуб в родной Колумбии, сообщает Footballred.com.

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Четырехкратного чемпиона Казахстана могли подписать три команды, но две из них уже отказались от этой идеи после медицинского осмотра, а еще одна ждет результаты более углубленного исследования. Сначала Каньяс тренировался с «Атлетико Насьональ», который в 2016 году выигрывал Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), а затем — в «Боготе».

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После этого 29-летний Каньяс отправился в «Атлетико Букарамангу». Клубу не понравились результаты первых медицинских тестов, но окончательное решение о контракте с игроком будет принято только после углубленного исследования.

Трансфер Каньяса после медосмотра срывается не в первый раз. В 2014 году донецкий «Металлург» из чемпионата Украины отказался от колумбийца из-за отсутствия у него одной почки. Позднее выяснилось, что ее он потерял в семь лет.

Последним клубом Каньяса был «Иртыш», который он покинул летом. В КПЛ-2019 он провел 15 матчей, забив три гола и отдав один ассист.

В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с «Шахтером», а в 2014-м, 2015-м и 2016-м — с «Астаной». С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.

В Колумбии Каньяс играл только в дебютном сезоне на взрослом уровне и в 2009 году с «Индепендьенте Медельин» стал чемпионом страны. В Европе, кроме Казахстана, хавбек выступал за латвийский «Транзит», российскую «Сибирь», польскую «Ягеллонию», кипрский АПОЭЛ и белорусский «Шахтер» из Солигорска.

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