Обладатель Кубка Либертадорес-2016 отказался от чемпиона Казахстана после медосмотра
Бывший полузащитник «Иртыша», «Ордабасы», «Астаны» и «Шахтера» Рохер Каньяс пока безуспешно пытается найти клуб в родной Колумбии, сообщает Footballred.com.
Бывший полузащитник «Иртыша», «Ордабасы», «Астаны» и «Шахтера» Рохер Каньяс пока безуспешно пытается найти клуб в родной Колумбии, сообщает Footballred.com.
Четырехкратного чемпиона Казахстана могли подписать три команды, но две из них уже отказались от этой идеи после медицинского осмотра, а еще одна ждет результаты более углубленного исследования. Сначала Каньяс тренировался с «Атлетико Насьональ», который в 2016 году выигрывал Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), а затем — в «Боготе».
После этого 29-летний Каньяс отправился в «Атлетико Букарамангу». Клубу не понравились результаты первых медицинских тестов, но окончательное решение о контракте с игроком будет принято только после углубленного исследования.
Трансфер Каньяса после медосмотра срывается не в первый раз. В 2014 году донецкий «Металлург» из чемпионата Украины отказался от колумбийца
Последним клубом Каньяса был «Иртыш», который он покинул летом. В КПЛ-2019 он провел 15 матчей, забив три гола и отдав один ассист.
В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с «Шахтером», а в 2014-м, 2015-м и 2016-м — с «Астаной». С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.
В Колумбии Каньяс играл только в дебютном сезоне на взрослом уровне и в 2009 году с «Индепендьенте Медельин» стал чемпионом страны. В Европе, кроме Казахстана, хавбек выступал за латвийский «Транзит», российскую «Сибирь», польскую «Ягеллонию», кипрский АПОЭЛ и белорусский «Шахтер» из Солигорска.