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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Казахстана по футболу объявил о переходе лучшего бомбардира «Тараза»

Кызылординский «Кайсар» объявил о переходе нападающего сборной Грузии Элгуджи Лобжанидзе.

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Срок контракта 27-летнего футболиста не уточняется. В 2019 году форвард забил восемь голов в 24 матчах КПЛ и стал лучшим бомбардиром «Тараза».

До Казахстана Лобжанидзе выступал за российский «Оренбург» и грузинские «ВИТ Джорджия», «Шукура», «Динамо» (Батуми) и «Металлург» (Рустави). За сборную он дебютировал в 2017 году и провел шесть матчей, в которых пока не смог открыть счет голами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Кайсара» Лобжанидзе стал пятым новичком в межсезонье. В 2019 году кызылординцы завоевали Кубок Казахстана, а летом дебютируют в Лиге Европы.

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