Обладатель Кубка Казахстана по футболу объявил о переходе лучшего бомбардира «Тараза»
Кызылординский «Кайсар» объявил о переходе нападающего сборной Грузии Элгуджи Лобжанидзе.
Кызылординский «Кайсар» объявил о переходе нападающего сборной Грузии Элгуджи Лобжанидзе.
Срок контракта 27-летнего футболиста не уточняется. В 2019 году форвард забил восемь голов в 24 матчах КПЛ и стал лучшим бомбардиром «Тараза».
До Казахстана Лобжанидзе выступал за российский «Оренбург» и грузинские «ВИТ Джорджия», «Шукура», «Динамо» (Батуми) и «Металлург» (Рустави). За сборную он дебютировал в 2017 году и провел шесть матчей, в которых пока не смог открыть счет голами.
Для «Кайсара» Лобжанидзе стал пятым новичком в межсезонье. В 2019 году кызылординцы завоевали Кубок Казахстана, а летом дебютируют в Лиге Европы.