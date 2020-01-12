Пострадал Моуринью: «Ливерпуль» стал рекордсменом Европы
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» Жозе Моуринью в центральном матче 22-го тура АПЛ и оторвался от ближайшего преследователя на 16 очков. Попутно скаузеры установили сразу несколько
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» Жозе Моуринью в центральном матче 22-го тура АПЛ и оторвался от ближайшего преследователя на 16 очков. Попутно скаузеры установили сразу несколько
В Английской
Помимо прочего, встреча стала повторением прошлогоднего финала Лиги чемпионов, когда «красные» уверенно разобрались с лондонцами и завоевали трофей. В этот раз все произошло по похожему сценарию: гости доминировали большую часть матча, а победу «Ливерпулю» принес гол нападающего Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Таким образом, мерсисайдцы набрали 61 очко (из 63-х возможных при 20-ти победах и одной ничьей) и продолжают занимать первое место в турнирной таблице. От ближайшего преследователя — «Лестер Сити» — «Ливерпуль» отделяют 16 баллов, при этом скаузеры имеют одну игру в запасе.
Это официально лучший старт для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1.
«Это не кажется
Для Фирмино этот гол стал седьмым в этом сезоне АПЛ. Больше за скаузеров забили только Садио Мане (11) и Мохамед Салах (10).
«Когда после матча я подошел к Роберто и хотел обнять его, он остановил меня и сказал, что сначала надо поговорить. Он сказал: “Я понимаю, что должен был забить больше голов”. Это было абсолютно не то, о чем я хотел поговорить! Вероятно, он прав. Он должен был забивать еще при первой возможности. Он суперфутболист. Я говорю это не в первый раз и, надеюсь, не в последний. Его игра действительно впечатляет», — цитирует Клоппа Goal.
Покорились «Ливерпулю» и некоторые другие достижения. Скаузеры забили уже в 30-й игре подряд — с марта прошлого года, став третьей командой, которой удалось преодолеть эту планку. В последний раз «красные» терпели поражение 3 января 2019-го. Лидером по этому показателю остается лондонский «Арсенал», забивавший в 55 встречах кряду, а на втором месте находится «Манчестер Юнайтед» с 36 матчами в активе.
«Это действительно большая победа. “Ливерпуль” делает все, что и должен делать претендент на победу в чемпионате. Не вижу никого, кто сейчас мог бы их остановить. За ними очень приятно следить», — заявил
Если «Ливерпуль» продолжит идти без поражений, то к лету имеет все шансы поставить новый рекорд — до конца сезона скаузерам остается провести 17 матчей.
Всего же за эти 38 встреч, на протяжении которых «Ливерпуль» остается «небитым», команда Клоппа суммарно набрала 104 очка, что тоже является рекордным показателем. «Манчестер Сити» и «Челси» в разные годы за аналогичный срок набрали максимум по 102 балла.
«Лидерство в АПЛ придает нам сил, но возможности для улучшения всегда есть. Сейчас мы находимся в отличном положении, но мы можем сделать так, чтобы все стало еще легче», — приводит слова защитника скаузеров Вирджила ван Дейка «Би-би-си».
Между тем Клопп продолжает заочную борьбу с наставником «Сити» Хосепом Гвардиолы. По итогам декабря немецкий специалист получил премию лучшему тренеру месяца в АПЛ. Для Клоппа это уже четвертая награда в сезоне-2019/20, что стало повторением рекорда Гвардиолы, который столько же раз был номинирован на приз в позапрошлой кампании.
А защитник «красных» Трент
«Это был матч лучшей команды в мире против команды, которая переживает непростой период, у которой есть травмы в трудный отрезок сезона. Парни были фантастическими, когда пытались изменить ход встречи и создавали проблемы», — резюмировал Моуринью.
В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях встретиться с «Уотфордом», однако перед этим проведет переигровку третьего раунда Кубка Англии против «Мидлсбро». «Ливерпуль» 19 января в чемпионате сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Жанна Однозеркина
|Жозе Моуринью
|Юрген Клопп
|Роберту Фирмину(Мохамед Салах)
|37′
|22
|Пауло Гассанига
|1
|Алиссон
|24
|Серж Орье
|66
|Трент Александр-Арнолд
|4
|Тоби Алдервейрелд
|26
|Эндрю Робертсон
|6
|Давинсон Санчес
|4
|Виргил ван Дейк
|39
|Джафет Танганга
|12
|Джо Гомес
23′
|8
|Харри Уинкс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|20
|Деле Алли
|14
|Джордан Хендерсон
|7
|Сон Хын Мин
|9
|Роберту Фирмину
|27
|Лукас Моура
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
39′61′
|3
|Дэнни Роуз
69′
|20
|Адам Лаллана
|11
|Эрик Ламела
|10
|Садио Мане
81′
|23
|Кристиан Эриксен
69′
|27
|Дивок Ориги
|18
|Джовани Ло Сельсо
|11
|Мохамед Салах
90′
|23
|Джердан Шачири
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|4
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)