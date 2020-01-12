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14:21 (мск), источник: Sport24

Игрок избил судью в чемпионате Мальты и покинул стадион в наручниках

Матч второго дивизиона Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» завершился досрочно из-за неприятного инцидента.

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Как сообщает TVM, футболист «Саннат Лайонс» Антуан Камиллери набросился на главного арбитра после того, как тот показал ему красную карточку. Одноклубники оттащили его, но разъяренный Камиллери пошел в сторону ассистента судьи и несколько раз ударил того по лицу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что игрок ушел в раздевалку в сопровождении полиции, а стадион покинул в наручниках.

Во время загрузки произошла ошибка.
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