Игрок избил судью в чемпионате Мальты и покинул стадион в наручниках
Матч второго дивизиона Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» завершился досрочно
Матч второго дивизиона Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» завершился досрочно
Как сообщает TVM, футболист «Саннат Лайонс» Антуан Камиллери набросился на главного арбитра после того, как тот показал ему красную карточку. Одноклубники оттащили его, но разъяренный Камиллери пошел в сторону ассистента судьи и несколько раз ударил того по лицу.
Отмечается, что игрок ушел в раздевалку в сопровождении полиции, а стадион покинул в наручниках.