Игрок избил судью в чемпионате Мальты и покинул стадион в наручниках

Как сообщает TVM, футболист «Саннат Лайонс» Антуан Камиллери набросился на главного арбитра после того, как тот показал ему красную карточку. Одноклубники оттащили его, но разъяренный Камиллери пошел в сторону ассистента судьи и несколько раз ударил того по лицу.