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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ лишился двух легионеров из-за возрастного лимита

31-летний хорватский нападающий Бранко Чубрило и 32-летний сербский защитник Саша Колуния покинули «Каспий», сообщает KazFootball.kz.

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Они не смогут играть за клуб из-за правила в КПЛ, по которому можно заявлять иностранцев не старше 30 лет. Исключение создано только для футболистов сборных.

И Чубрило, и Колуния перешли в «Каспий» летом 2018 года. В прошедшем сезоне форвард забил пять голов и отдал три ассиста в 21 матче, а Колуния в 12 играх отметился одним удалением.

Отметим, что «Каспий» в 2019 году стал серебряным призером первой лиги и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион чемпионата Казахстана.

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