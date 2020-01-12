Новичок КПЛ лишился двух легионеров из-за возрастного лимита

Они не смогут играть за клуб из-за правила в КПЛ, по которому можно заявлять иностранцев не старше 30 лет. Исключение создано только для футболистов сборных.

И Чубрило, и Колуния перешли в «Каспий» летом 2018 года. В прошедшем сезоне форвард забил пять голов и отдал три ассиста в 21 матче, а Колуния в 12 играх отметился одним удалением.