Новичок КПЛ лишился двух легионеров из-за возрастного лимита
31-летний хорватский нападающий Бранко Чубрило и 32-летний сербский защитник Саша Колуния покинули «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
31-летний хорватский нападающий Бранко Чубрило и 32-летний сербский защитник Саша Колуния покинули «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
Они не смогут играть за клуб
И Чубрило, и Колуния перешли в «Каспий» летом 2018 года. В прошедшем сезоне форвард забил пять голов и отдал три ассиста в 21 матче, а Колуния в 12 играх отметился одним удалением.
Отметим, что «Каспий» в 2019 году стал серебряным призером первой лиги и спустя 19 лет вернулся в высший дивизион чемпионата Казахстана.