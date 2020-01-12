«Удинезе» разгромил «Сассуоло» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Удинезе» дома победил «Сассуоло» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Удинезе» дома победил «Сассуоло» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Стефано Окака (14-я минута), Кен Сема (68) и Родриго Де Пауль (90).
«Удинезе» с 24 очками занимает 11-е место в серии А, «Сассуоло» с 19 баллами идет 14-м.
|Лука Готти
|Роберто Де Дзерби
|Стефано Окака Чука
|14′
|Кен Сема
|68′
|Родриго де Пауль
|90′
|1
|Хуан Муссо
|47
|Андреа Консильи
|5
|Уильям Трост-Эконг
|19
|Филиппо Романья
|17
|Брам Найтинк
|31
|Джанмарко Феррари
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
|4
|Франческо Маньянелли
|50
|Родригу Бекао
|14
|Педро Обианг
|6
|Секу Фофана
|23
|Хамед Джуниор Траоре
|12
|Кен Сема
|7
|Жереми Бога
|10
|Родриго де Пауль
|9
|Франческо Капуто
|38
|Роландо Мандрагора
75′
|6
|Рожериу
86′
|8
|Мато Яяло
|77
|Георгиос Кирьякопулос
|7
|Стефано Окака Чука
85′
|22
|Джереми Толян
75′
|91
|Лукаш Теодорчик
|17
|Мерт Мюлдюр
|15
|Кевин Лазанья
62′
|10
|Филип Джуричич
69′
|23
|Игнасио Пуссетто
|18
|Джакомо Распадори
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|17
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|11
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мануэль Вольпи(Италия)