«Удинезе» разгромил «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Стефано Окака (14-я минута), Кен Сема (68) и Родриго Де Пауль (90).

«Удинезе» с 24 очками занимает 11-е место в серии А, «Сассуоло» с 19 баллами идет 14-м.