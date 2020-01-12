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17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Удинезе» разгромил «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Удинезе» дома победил «Сассуоло» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Стефано Окака (14-я минута), Кен Сема (68) и Родриго Де Пауль (90).

«Удинезе» с 24 очками занимает 11-е место в серии А, «Сассуоло» с 19 баллами идет 14-м.

Удинезе
3:0
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
Футбол, Италия, Тур 1912.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Dacia Arena
Главные тренеры
Лука ГоттиРоберто Де Дзерби
Голы
Стефано Окака Чука14′
Кен Сема68′
Родриго де Пауль90′
Составы команд
1Хуан Муссо
47Андреа Консильи
5Уильям Трост-Эконг
19Филиппо Романья
17Брам Найтинк
31Джанмарко Феррари
19Йенс Стрюгер Ларсен
4Франческо Маньянелли
50Родригу Бекао
14Педро Обианг
6Секу Фофана
23Хамед Джуниор Траоре
12Кен Сема
7Жереми Бога
10Родриго де Пауль
9Франческо Капуто
38Роландо Мандрагора
75′
6Рожериу
86′
8Мато Яяло
77Георгиос Кирьякопулос
7Стефано Окака Чука
85′
22Джереми Толян
75′
91Лукаш Теодорчик
17Мерт Мюлдюр
15Кевин Лазанья
62′
10Филип Джуричич
69′
23Игнасио Пуссетто
18Джакомо Распадори
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)17
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые11
13Фолы13
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМануэль Вольпи(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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