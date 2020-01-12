Суарес пропустит около четырех месяцев из-за травмы
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска и пропустит около четырех месяцев, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска и пропустит около четырех месяцев, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Операция 32-летнему игроку была сделана в воскресенье.
Суарес в нынешнем сезоне забил 14 мячей в 23 матчах за «Барселону».