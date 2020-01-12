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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суарес пропустит около четырех месяцев из-за травмы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска и пропустит около четырех месяцев, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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Операция 32-летнему игроку была сделана в воскресенье.

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Суарес в нынешнем сезоне забил 14 мячей в 23 матчах за «Барселону».

Во время загрузки произошла ошибка.
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