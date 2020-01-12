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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нашла нового главного тренера вместо Григорчука

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек возглавит «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ближайшие дни чешского специалиста официально представят в качестве нового наставника команды. Вместе с ним в число кандидатов входили румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич, россиянин Рашид Рахимов и словак Владимир Вайсс.

На посту главного тренера «Астаны» Билек сменит Романа Григорчука. Ранее стало известно, что украинец покинет клуб, в котором работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019.

54-летний Билек возглавил сборную Казахстана в январе текущего года. Под его руководством команда набрала 10 очков и заняла предпоследнее место в отборочном цикле Евро-2020.

До приезда в Казахстан Билек тренировал ряд клубов на родине, сборную Чехию и грузинское «Динамо» из Тбилиси. Под его руководством пражская «Спарта» в 2007 году сделала золотой дубль, а в 2003 году юношеская сборная Чехии (до 19 лет) стала третьей на Евро.

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