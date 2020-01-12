«Астана» нашла нового главного тренера вместо Григорчука
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек возглавит «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек возглавит «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ближайшие дни чешского специалиста официально представят в качестве нового наставника команды. Вместе с ним в число кандидатов входили румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич, россиянин Рашид Рахимов и словак Владимир Вайсс.
На посту главного тренера «Астаны» Билек сменит Романа Григорчука. Ранее стало известно, что украинец покинет клуб, в котором работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019.
54-летний Билек возглавил сборную Казахстана в январе текущего года. Под его руководством команда набрала 10 очков и заняла предпоследнее место в отборочном цикле Евро-2020.
До приезда в Казахстан Билек тренировал ряд клубов на родине, сборную Чехию и грузинское «Динамо» из Тбилиси. Под его руководством пражская «Спарта» в 2007 году сделала золотой дубль, а в 2003 году юношеская сборная Чехии (до 19 лет) стала третьей на Евро.