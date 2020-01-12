«Астана» нашла нового главного тренера вместо Григорчука

В ближайшие дни чешского специалиста официально представят в качестве нового наставника команды. Вместе с ним в число кандидатов входили румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич, россиянин Рашид Рахимов и словак Владимир Вайсс.

На посту главного тренера «Астаны» Билек сменит Романа Григорчука. Ранее стало известно, что украинец покинет клуб, в котором работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019.

54-летний Билек возглавил сборную Казахстана в январе текущего года. Под его руководством команда набрала 10 очков и заняла предпоследнее место в отборочном цикле Евро-2020.