«Ордабасы» назвал состав на первом сборе

В Казахстане команда Кахабера Цхададзе пробудет до 23 января. Второй УТС «Ордабасы» проведет уже в Турции, где сыграет контрольные матчи.

Состав «Ордабасы» на первом сборе:

Отметим, что 24 декабря УЕФА объявил об исключении «Ордабасы» из Лиги Европы за просроченную кредиторскую задолженность, но в клубе заявили, что избегут наказания, так как погасили долги.