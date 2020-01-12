«Ордабасы» назвал состав на первом сборе
Бронзовый призер КПЛ-2019 «Ордабасы» объявил список игроков на первом
Бронзовый призер КПЛ-2019 «Ордабасы» объявил список игроков на первом
В Казахстане команда Кахабера Цхададзе пробудет до 23 января. Второй УТС «Ордабасы» проведет уже в Турции, где сыграет контрольные матчи.
Вратари: Бекхан Шайзада, Кажымукан Толепберген, Адилет Махан, Рамиль Нурмухаметов и Игорь Трофимец;.
Защитники: Пабло Фонтанелло, Мардан Толебек, Талгат Адырбеков, Дамир Даутов, Тимур Досмагамбетов, Улар Жаксыбаев, Самат Бортай, Рысбек Бекнур, Ислам Омаров, Нурали Мамирбаев и Канат Аширбай;.
Полузащитники: Самат Шамши, Эльхан Астанов, Максим Ваганов, Аслудин Хаджиев, Мухит Жаксылык, Алтынбек Тулеев, Омар Нуртаев, Багдат Жиенбай и Шухрат Касимбеков;.
Нападающие: Тохтар Жангылышбай, Даурен Кайкибасов, Мадижан Айтбаев и Виталий Ли.
Отметим, что 24 декабря УЕФА объявил об исключении «Ордабасы» из Лиги Европы за просроченную кредиторскую задолженность, но в клубе заявили, что избегут наказания, так как погасили долги.