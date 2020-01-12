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19:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» назвал состав на первом сборе

Бронзовый призер КПЛ-2019 «Ордабасы» объявил список игроков на первом учебно-тренировочном сборе в Шымкенте.

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В Казахстане команда Кахабера Цхададзе пробудет до 23 января. Второй УТС «Ордабасы» проведет уже в Турции, где сыграет контрольные матчи.

Состав «Ордабасы» на первом сборе:

Вратари: Бекхан Шайзада, Кажымукан Толепберген, Адилет Махан, Рамиль Нурмухаметов и Игорь Трофимец;.

Защитники: Пабло Фонтанелло, Мардан Толебек, Талгат Адырбеков, Дамир Даутов, Тимур Досмагамбетов, Улар Жаксыбаев, Самат Бортай, Рысбек Бекнур, Ислам Омаров, Нурали Мамирбаев и Канат Аширбай;.

Полузащитники: Самат Шамши, Эльхан Астанов, Максим Ваганов, Аслудин Хаджиев, Мухит Жаксылык, Алтынбек Тулеев, Омар Нуртаев, Багдат Жиенбай и Шухрат Касимбеков;.

Нападающие: Тохтар Жангылышбай, Даурен Кайкибасов, Мадижан Айтбаев и Виталий Ли.

Отметим, что 24 декабря УЕФА объявил об исключении «Ордабасы» из Лиги Европы за просроченную кредиторскую задолженность, но в клубе заявили, что избегут наказания, так как погасили долги.

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