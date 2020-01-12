«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ благодаря победе со счетом 6:1

Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 12 января, и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Серхио Агуэро, дубль оформил Рияд Марез. Еще один гол на свой счет записал Габриэл Жезус. У бирмингемцев пенальти реализовал Анвар Эль-Гази.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 47 очков и выйти на второе месте в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 21 очко и занимает 18-ю позицию.