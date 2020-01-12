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22:02 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ благодаря победе со счетом 6:1

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Астон Виллу» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 12 января, и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Серхио Агуэро, дубль оформил Рияд Марез. Еще один гол на свой счет записал Габриэл Жезус. У бирмингемцев пенальти реализовал Анвар Эль-Гази.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 47 очков и выйти на второе месте в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 21 очко и занимает 18-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 18 января на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» в тот же день на выезде встретится с «Брайтоном».

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Астон Вилла
1:6
Первый тайм: 0:4
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 2212.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитХосеп Гвардьола
Голы
Анвар Эль-Гази90+1′
Рияд Махрез(Серхио Агуэро)18′
Рияд Махрез(Габриэл Жезус)24′
Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)28′
Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)45+1′
Серхио Агуэро(Давид Сильва)57′
Серхио Агуэро(Рияд Махрез)81′
Составы команд
25Эрьян Нюланн
31Эдерсон
15Эзри Конса
5Джон Стоунс
30Кортни Хос
27Жоау Канселу
40Тайрон Мингс
22Бенжамен Менди
27Ахмед Эль-Мохамади
21Давид Сильва
3Нил Тэйлор
26Рияд Махрез
10Джек Грилиш
80′
9Габриэл Жезус
21Анвар Эль-Гази
53′
10Серхио Агуэро
4Дэнни Дринкуотер
79′
16Родриго Эрнандес
71′
8Хенри Лансбери
8Илкай Гюндоган
6Дуглас Луис
65′
25Фернандинью
50′63′
11Марвелус Накамба
30Николас Отаменди
14Конор Хурихэйн
71′
17Кевин Де Брейне
63′
17Махмуд Хассан Трезеге
47Фил Фоуден
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)22
1Удары в створ12
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
5Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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