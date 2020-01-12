«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ благодаря победе со счетом 6:1
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Астон Виллу» в матче 22-го тура Английской
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Астон Виллу» в матче 22-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 12 января, и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 47 очков и выйти на второе месте в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 21 очко и занимает 18-ю позицию.
В следующем туре «Манчестер Сити» 18 января на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» в тот же день на выезде встретится с «Брайтоном».
|Дин Смит
|Хосеп Гвардьола
|Анвар Эль-Гази
|90+1′
|Рияд Махрез(Серхио Агуэро)
|18′
|Рияд Махрез(Габриэл Жезус)
|24′
|Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)
|28′
|Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)
|45+1′
|Серхио Агуэро(Давид Сильва)
|57′
|Серхио Агуэро(Рияд Махрез)
|81′
|25
|Эрьян Нюланн
|31
|Эдерсон
|15
|Эзри Конса
|5
|Джон Стоунс
|30
|Кортни Хос
|27
|Жоау Канселу
|40
|Тайрон Мингс
|22
|Бенжамен Менди
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|21
|Давид Сильва
|3
|Нил Тэйлор
|26
|Рияд Махрез
|10
|Джек Грилиш
80′
|9
|Габриэл Жезус
|21
|Анвар Эль-Гази
53′
|10
|Серхио Агуэро
|4
|Дэнни Дринкуотер
79′
|16
|Родриго Эрнандес
71′
|8
|Хенри Лансбери
|8
|Илкай Гюндоган
|6
|Дуглас Луис
65′
|25
|Фернандинью
50′63′
|11
|Марвелус Накамба
|30
|Николас Отаменди
|14
|Конор Хурихэйн
71′
|17
|Кевин Де Брейне
63′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|47
|Фил Фоуден
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|22
|1
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)