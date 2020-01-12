АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры
В матче 18-го тура греческой Суперлиги ПАОК принимал афинский АЕК. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В матче 18-го тура греческой Суперлиги ПАОК принимал афинский АЕК. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал полузащитник ПАОКа Аделину Виейринья, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
ПАОК, набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, АЕК (31) — третье.
Напомним, с 2016 по 2018 год Каррера работал главным тренером московского «Спартака». Вместе с