«Реал» по пенальти победил «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании

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В основное и дополнительное время команды не сумели открыть счет. В серии пенальти «Реал» оказался сильнее — 4:1.

На 116-й минуте прямую красную карточку за нарушение правил против выходившего один на один с вратарем Альваро Мораты получил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. В результате последовавшей стычки желтые карточки получили один футболист «Реала» и два игрока «Атлетико».

В полуфинальном матче «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, «Атлетико» в своем полуфинале оказался сильнее «Барселоны» (3:2).

«Реал» в 11-й раз стал обладателем Суперкубка Испании, «Атлетико» выигрывал трофей дважды. Рекордсменом по количеству побед является «Барселона» (13).