«Реал» по пенальти победил «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании
ТАСС, 12 января. Футболисты мадридского «Реала» в серии пенальти победили «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании. Турнир завершился в Саудовской Аравии.
ТАСС, 12 января. Футболисты мадридского «Реала» в серии пенальти победили «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании. Турнир завершился в Саудовской Аравии.
В основное и дополнительное время команды не сумели открыть счет. В серии пенальти «Реал» оказался сильнее — 4:1.
На 116-й минуте прямую красную карточку за нарушение правил против выходившего один на один с вратарем Альваро Мораты получил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. В результате последовавшей стычки желтые карточки получили один футболист «Реала» и два игрока «Атлетико».
В полуфинальном матче «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, «Атлетико» в своем полуфинале оказался сильнее «Барселоны» (3:2).
Суперкубок Испании впервые проходит в формате финала четырех. «Барселона» и «Валенсия» вошли в число участников на правах финалистов Кубка Испании сезона-2018/19, «Барселона» также стала победителем чемпионата страны прошлого сезона. «Атлетико» и «Реал» попали как команды, занявшие второе и третье места в национальном первенстве.