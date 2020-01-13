«Ювентус» обыграл «Рому» и вышел на первое место в чемпионате Италии по футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Мерих Демирал (3-я минута) и Криштиану Роналду (10, с пенальти), у проигравших с пенальти отличился Диего Перотти (68). Демирал стал первым турецким игроком, который забил за «Ювентус» в матчах чемпионата Италии.

«Ювентус» одержал четвертую победу подряд в национальном чемпионате. Туринский клуб вышел на первое место в турнирной таблице, набрав в 19 матчах 48 очков и опережая на два очка миланский «Интер». «Рома» расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 очков после 19 игр.