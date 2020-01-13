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01:03 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» обыграл «Рому» и вышел на первое место в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 13 января. Туринский «Ювентус» обыграл римскую «Рому» со счетом 2:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Мерих Демирал (3-я минута) и Криштиану Роналду (10, с пенальти), у проигравших с пенальти отличился Диего Перотти (68). Демирал стал первым турецким игроком, который забил за «Ювентус» в матчах чемпионата Италии.

«Ювентус» одержал четвертую победу подряд в национальном чемпионате. Туринский клуб вышел на первое место в турнирной таблице, набрав в 19 матчах 48 очков и опережая на два очка миланский «Интер». «Рома» расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 очков после 19 игр.

В следующем туре «Ювентус» примет «Парму» 19 января, «Рома» в этот же день на выезде сыграет с «Дженоа».

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Рома
1:2
Первый тайм: 0:2
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 1912.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Паулу ФонсекаМаурицио Сарри
Голы
Диего Перотти68′
Мерих Демирал3′
Криштиану Роналду10′
Составы команд
13Пау Лопес
1Войчех Щенсны
24Алессандро Флоренци
90+4′
16Хуан Куадрадо
45′
11Александр Коларов
15′
12Алекс Сандру
6Крис Смоллинг
19Леонардо Бонуччи
23Джанлука Манчини
26′
5Миралем Пьянич
12′
7Лоренцо Пеллегрини
14Блез Матюиди
9Эдин Джеко
25Адриен Рабьо
42Амаду Диавара
7Криштиану Роналду
22Николо Дзаньоло
36′
28Мерих Демирал
19′
17Дженгиз Юндер
4Маттейс де Лигт
32′
8Диего Перотти
82′
8Аарон Рэмси
69′
19Никола Калинич
83′
13Данилу
21Жордан Верету
9′66′
10Пауло Дибала
69′
4Бриан Кристанте
82′
21Гонсало Игуаин
Статистика
6Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)5
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
13Угловые2
12Фолы13
0Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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