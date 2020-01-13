«Ювентус» обыграл «Рому» и вышел на первое место в чемпионате Италии по футболу
ТАСС, 13 января. Туринский «Ювентус» обыграл римскую «Рому» со счетом 2:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 13 января. Туринский «Ювентус» обыграл римскую «Рому» со счетом 2:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Мерих Демирал (3-я минута) и Криштиану Роналду (10, с пенальти), у проигравших с пенальти отличился Диего Перотти (68). Демирал стал первым турецким игроком, который забил за «Ювентус» в матчах чемпионата Италии.
«Ювентус» одержал четвертую победу подряд в национальном чемпионате. Туринский клуб вышел на первое место в турнирной таблице, набрав в 19 матчах 48 очков и опережая на два очка миланский «Интер». «Рома» расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 очков после 19 игр.
В следующем туре «Ювентус» примет «Парму» 19 января, «Рома» в этот же день на выезде сыграет с «Дженоа».
|Паулу Фонсека
|Маурицио Сарри
|Диего Перотти
|68′
|Мерих Демирал
|3′
|Криштиану Роналду
|10′
|13
|Пау Лопес
|1
|Войчех Щенсны
|24
|Алессандро Флоренци
90+4′
|16
|Хуан Куадрадо
45′
|11
|Александр Коларов
15′
|12
|Алекс Сандру
|6
|Крис Смоллинг
|19
|Леонардо Бонуччи
|23
|Джанлука Манчини
26′
|5
|Миралем Пьянич
12′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|Блез Матюиди
|9
|Эдин Джеко
|25
|Адриен Рабьо
|42
|Амаду Диавара
|7
|Криштиану Роналду
|22
|Николо Дзаньоло
36′
|28
|Мерих Демирал
19′
|17
|Дженгиз Юндер
|4
|Маттейс де Лигт
32′
|8
|Диего Перотти
82′
|8
|Аарон Рэмси
69′
|19
|Никола Калинич
83′
|13
|Данилу
|21
|Жордан Верету
9′66′
|10
|Пауло Дибала
69′
|4
|Бриан Кристанте
82′
|21
|Гонсало Игуаин
|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)