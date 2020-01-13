«Ювентус» поздравил Сарри, Криштиану снова забил
Туринцы, победив в гостях «Рому» (2:1), вернулись на первое место в cерии А.
Туринцы, победив в гостях «Рому» (2:1), вернулись на первое место в cерии А.
Стадион «Олимпико» в Риме точно входит в список самых нелюбимых для болельщиков «Ювентуса». В последних девяти встречах команда из Турина только раз побеждала на этой арене, а очередной матч на фоне неудачи «Интера» в игре с «Аталантой» мог определить нового лидера в серии А. Гостям нужна была победа, и они вновь поднялись бы на вершину.
Накануне встречи главные тренеры были очень любезны друг с другом. Сарри нахваливал Фонсеку за отличную игру, которую тренер привил команде, несмотря на травмы. Португалец отвечал тем же. «Рома» продолжает борьбу за место в четверке, и если не обращать внимания на результат последнего матча с «Торино» (0:2), у римлян все складывается очень неплохо. На игру с «Ювентусом» многие смотрели с оптимизмом, но первые же минуты заставили засомневаться: а случайным ли было поражение от «Торино»?
Команда Маурицио Сарри начала встречу в неспешном темпе. Несколько комбинационных атак привели к фолу в 30 метрах от ворот. Дибала неожиданно решил исполнить подачу вместо розыгрыша с ближним партнером. Мяч по своеобразной траектории полетел точно на ногу защитника Мериха Демирала, который переправил его в сетку.
История 21-летнего турка и его игры в «Юве» — одна из главных тем в итальянской прессе в последние недели. Сначала его подписание назвали странным, а теперь призывают Сарри выпускать защитника вместо де Лигта. Тренер вроде бы не против и даже заблокировал уход турка в аренду. У де Лигта, который стал главным европейским открытием прошлого сезона, не все складывается гладко. Он совсем недавно восстановился от травмы и попал в запас против «Ромы». Но уже на 20-й минуте голландец был вынужден заменить Демирала, получившего травму. И оставшееся время провел здорово.
Но прежде «Ювентус» в прагматичном стиле забил второй гол. Верету после грубой ошибки был вынужден прихватить в штрафной Дибалу, а рефери без раздумий указал на «точку». К мячу подошел Криштиану Роналду и забил девятый гол за последние шесть матчей. Таким образом, португалец сравнялся с Ромелу Лукаку и теперь делит 2-е место в списке бомбардиров с 14 мячами.
Казалось, после такого удара «Рома» уже не оправится. Хозяева не стремились брать мяч под контроль и робко выходили в атаку. Но травма Демирала словно
После перерыва «Ювентус» вновь провел несколько хороших атак, демонстрируя большое желание вернуться на первое место. Но и игроки «Ромы» оказались не менее мотивированными. Сначала мог забивать Манчини, а в середине тайма Джеко попал в штангу. Гол римлян слишком уж напрашивался и помог ВАР. После суператаки и спасения Щенсны мяч попал в руку Алекса Сандру. Судья посмотрел повтор и назвачил пенальти. Перотти был точен.
Дальше началось взаимное выявление проблем в защите. Слишком уж часто эмоциональным итальянским комментаторам приходилось кричать про опасные моменты. Игроки атаки «Ювентуса» выходили на ворота соперника 3 в 1, Пеллегрини очень опасно навешивал на Джеко, удар Коларова приходился точно в руки Щенсны. Команды обменивались классными атаками, однако ни одна из них не привела к голу.
10 января Сарри отпраздновал 61-й день рождения. И получил очень важный подарок. «Ювентус» снова на первом месте. Надолго ли?
|Паулу Фонсека
|Маурицио Сарри
|Диего Перотти
|68′
|Мерих Демирал
|3′
|Криштиану Роналду
|10′
|13
|Пау Лопес
|1
|Войчех Щенсны
|24
|Алессандро Флоренци
90+4′
|16
|Хуан Куадрадо
45′
|11
|Александр Коларов
15′
|12
|Алекс Сандру
|6
|Крис Смоллинг
|19
|Леонардо Бонуччи
|23
|Джанлука Манчини
26′
|5
|Миралем Пьянич
12′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|Блез Матюиди
|9
|Эдин Джеко
|25
|Адриен Рабьо
|42
|Амаду Диавара
|7
|Криштиану Роналду
|22
|Николо Дзаньоло
36′
|28
|Мерих Демирал
19′
|17
|Дженгиз Юндер
|4
|Маттейс де Лигт
32′
|8
|Диего Перотти
82′
|8
|Аарон Рэмси
69′
|19
|Никола Калинич
83′
|13
|Данилу
|21
|Жордан Верету
9′66′
|10
|Пауло Дибала
69′
|4
|Бриан Кристанте
82′
|21
|Гонсало Игуаин
|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)