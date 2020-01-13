«Ювентус» поздравил Сарри, Криштиану снова забил

Стадион «Олимпико» в Риме точно входит в список самых нелюбимых для болельщиков «Ювентуса». В последних девяти встречах команда из Турина только раз побеждала на этой арене, а очередной матч на фоне неудачи «Интера» в игре с «Аталантой» мог определить нового лидера в серии А. Гостям нужна была победа, и они вновь поднялись бы на вершину.

Накануне встречи главные тренеры были очень любезны друг с другом. Сарри нахваливал Фонсеку за отличную игру, которую тренер привил команде, несмотря на травмы. Португалец отвечал тем же. «Рома» продолжает борьбу за место в четверке, и если не обращать внимания на результат последнего матча с «Торино» (0:2), у римлян все складывается очень неплохо. На игру с «Ювентусом» многие смотрели с оптимизмом, но первые же минуты заставили засомневаться: а случайным ли было поражение от «Торино»?

Команда Маурицио Сарри начала встречу в неспешном темпе. Несколько комбинационных атак привели к фолу в 30 метрах от ворот. Дибала неожиданно решил исполнить подачу вместо розыгрыша с ближним партнером. Мяч по своеобразной траектории полетел точно на ногу защитника Мериха Демирала, который переправил его в сетку.

История 21-летнего турка и его игры в «Юве» — одна из главных тем в итальянской прессе в последние недели. Сначала его подписание назвали странным, а теперь призывают Сарри выпускать защитника вместо де Лигта. Тренер вроде бы не против и даже заблокировал уход турка в аренду. У де Лигта, который стал главным европейским открытием прошлого сезона, не все складывается гладко. Он совсем недавно восстановился от травмы и попал в запас против «Ромы». Но уже на 20-й минуте голландец был вынужден заменить Демирала, получившего травму. И оставшееся время провел здорово.

Но прежде «Ювентус» в прагматичном стиле забил второй гол. Верету после грубой ошибки был вынужден прихватить в штрафной Дибалу, а рефери без раздумий указал на «точку». К мячу подошел Криштиану Роналду и забил девятый гол за последние шесть матчей. Таким образом, португалец сравнялся с Ромелу Лукаку и теперь делит 2-е место в списке бомбардиров с 14 мячами.

Казалось, после такого удара «Рома» уже не оправится. Хозяева не стремились брать мяч под контроль и робко выходили в атаку. Но травма Демирала словно что-то изменила. Постепенно римляне стали играть агрессивнее, а Пеллегрини в середине тайма расстреливал практически пустые ворота, но попал в Рабьо. Включился в игру и «Ювентус», до конца тайма команды обменялись несколькими хорошими моментами, но счет на табло не изменился. Фонсека смуро уходил в раздевалку, «Роме» срочно нужны были изменения.

После перерыва «Ювентус» вновь провел несколько хороших атак, демонстрируя большое желание вернуться на первое место. Но и игроки «Ромы» оказались не менее мотивированными. Сначала мог забивать Манчини, а в середине тайма Джеко попал в штангу. Гол римлян слишком уж напрашивался и помог ВАР. После суператаки и спасения Щенсны мяч попал в руку Алекса Сандру. Судья посмотрел повтор и назвачил пенальти. Перотти был точен.

Дальше началось взаимное выявление проблем в защите. Слишком уж часто эмоциональным итальянским комментаторам приходилось кричать про опасные моменты. Игроки атаки «Ювентуса» выходили на ворота соперника 3 в 1, Пеллегрини очень опасно навешивал на Джеко, удар Коларова приходился точно в руки Щенсны. Команды обменивались классными атаками, однако ни одна из них не привела к голу.

10 января Сарри отпраздновал 61-й день рождения. И получил очень важный подарок. «Ювентус» снова на первом месте. Надолго ли?