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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» поздравил Сарри, Криштиану снова забил

Туринцы, победив в гостях «Рому» (2:1), вернулись на первое место в cерии А.

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Стадион «Олимпико» в Риме точно входит в список самых нелюбимых для болельщиков «Ювентуса». В последних девяти встречах команда из Турина только раз побеждала на этой арене, а очередной матч на фоне неудачи «Интера» в игре с «Аталантой» мог определить нового лидера в серии А. Гостям нужна была победа, и они вновь поднялись бы на вершину.

Накануне встречи главные тренеры были очень любезны друг с другом. Сарри нахваливал Фонсеку за отличную игру, которую тренер привил команде, несмотря на травмы. Португалец отвечал тем же. «Рома» продолжает борьбу за место в четверке, и если не обращать внимания на результат последнего матча с «Торино» (0:2), у римлян все складывается очень неплохо. На игру с «Ювентусом» многие смотрели с оптимизмом, но первые же минуты заставили засомневаться: а случайным ли было поражение от «Торино»?

Команда Маурицио Сарри начала встречу в неспешном темпе. Несколько комбинационных атак привели к фолу в 30 метрах от ворот. Дибала неожиданно решил исполнить подачу вместо розыгрыша с ближним партнером. Мяч по своеобразной траектории полетел точно на ногу защитника Мериха Демирала, который переправил его в сетку.

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История 21-летнего турка и его игры в «Юве» — одна из главных тем в итальянской прессе в последние недели. Сначала его подписание назвали странным, а теперь призывают Сарри выпускать защитника вместо де Лигта. Тренер вроде бы не против и даже заблокировал уход турка в аренду. У де Лигта, который стал главным европейским открытием прошлого сезона, не все складывается гладко. Он совсем недавно восстановился от травмы и попал в запас против «Ромы». Но уже на 20-й минуте голландец был вынужден заменить Демирала, получившего травму. И оставшееся время провел здорово.

Но прежде «Ювентус» в прагматичном стиле забил второй гол. Верету после грубой ошибки был вынужден прихватить в штрафной Дибалу, а рефери без раздумий указал на «точку». К мячу подошел Криштиану Роналду и забил девятый гол за последние шесть матчей. Таким образом, португалец сравнялся с Ромелу Лукаку и теперь делит 2-е место в списке бомбардиров с 14 мячами.

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Казалось, после такого удара «Рома» уже не оправится. Хозяева не стремились брать мяч под контроль и робко выходили в атаку. Но травма Демирала словно что-то изменила. Постепенно римляне стали играть агрессивнее, а Пеллегрини в середине тайма расстреливал практически пустые ворота, но попал в Рабьо. Включился в игру и «Ювентус», до конца тайма команды обменялись несколькими хорошими моментами, но счет на табло не изменился. Фонсека смуро уходил в раздевалку, «Роме» срочно нужны были изменения.

После перерыва «Ювентус» вновь провел несколько хороших атак, демонстрируя большое желание вернуться на первое место. Но и игроки «Ромы» оказались не менее мотивированными. Сначала мог забивать Манчини, а в середине тайма Джеко попал в штангу. Гол римлян слишком уж напрашивался и помог ВАР. После суператаки и спасения Щенсны мяч попал в руку Алекса Сандру. Судья посмотрел повтор и назвачил пенальти. Перотти был точен.

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Дальше началось взаимное выявление проблем в защите. Слишком уж часто эмоциональным итальянским комментаторам приходилось кричать про опасные моменты. Игроки атаки «Ювентуса» выходили на ворота соперника 3 в 1, Пеллегрини очень опасно навешивал на Джеко, удар Коларова приходился точно в руки Щенсны. Команды обменивались классными атаками, однако ни одна из них не привела к голу.

10 января Сарри отпраздновал 61-й день рождения. И получил очень важный подарок. «Ювентус» снова на первом месте. Надолго ли?

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Рома
1:2
Первый тайм: 0:2
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 1912.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Паулу ФонсекаМаурицио Сарри
Голы
Диего Перотти68′
Мерих Демирал3′
Криштиану Роналду10′
Составы команд
13Пау Лопес
1Войчех Щенсны
24Алессандро Флоренци
90+4′
16Хуан Куадрадо
45′
11Александр Коларов
15′
12Алекс Сандру
6Крис Смоллинг
19Леонардо Бонуччи
23Джанлука Манчини
26′
5Миралем Пьянич
12′
7Лоренцо Пеллегрини
14Блез Матюиди
9Эдин Джеко
25Адриен Рабьо
42Амаду Диавара
7Криштиану Роналду
22Николо Дзаньоло
36′
28Мерих Демирал
19′
17Дженгиз Юндер
4Маттейс де Лигт
32′
8Диего Перотти
82′
8Аарон Рэмси
69′
19Никола Калинич
83′
13Данилу
21Жордан Верету
9′66′
10Пауло Дибала
69′
4Бриан Кристанте
82′
21Гонсало Игуаин
Статистика
6Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)5
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
13Угловые2
12Фолы13
0Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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