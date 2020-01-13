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09:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» и «Монако» выдали лучший матч года. И Головин был в нем очень хорош

Команды забили по три гола, а могли и в два раза больше.

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Когда Мбаппе круче Макдэвида

Расписание для нового главного тренера «Монако» Роберта Морено выдалось, конечно, специфическим. Сначала игра на Кубок Франции с упрямым «Реймсом», который за первый круг чемпионата пропустил всего 10 голов, а затем — две подряд встречи с «ПСЖ», причем с разницей всего в три дня. Сейчас — по расписанию, а 15-го января — перенесенный матч первого круга. 1 декабря в Монако разыгралась непогода — такое бывает даже на Лазурном берегу — и игру было решено перенести на другой день.

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С одной стороны, ничего хорошего в таком календаре нет — велик был риск нарваться на два разгрома, учитывая в какой форме сейчас «ПСЖ» и его лидеры. Тот же Мбаппе забивал до этой встречи в восьми последних играх подряд, и не по разу — у него 10 голов. А если брать еще и голевые передачи, то статистика и вовсе убийственная — 8 матчей, 10 голов, 7 передач. Для сравнения, лучший снайпер НХЛ чех Пастрняк за последние 8 матчей набрал 11 очков — 7 шайб и 4 передачи. Лучший бомбардир Макдэвид за этот же период — 9 очков (4+5). А два разгрома подряд могли бы ударить и по психологии футболистов, и негативно повлиять на их оценку происходящего в клубе.

С другой стороны, Морено благодаря такому календарю получил возможность посмотреть на игроков и на то, как они впитывают его идеи, в матчах против максимально сильного соперника, что тоже полезно. Тем более что за два поражения от «ПСЖ» никто «Монако» не осудит — столичный клуб живет на своей, отдельной от всех остальных планете. Все же главная цель — не бодаться с Парижем, а занять 3-е место, дающее пропуск в отборочный турнир Лиги чемпионов. А до него перед этим туром было всего пять очков и целый круг впереди. И очки в этой борьбе надо набирать не с «ПСЖ», а с конкурентами и середняками.

Неймар-шоу

Но и опускать руки и сдаваться заранее «Монако» не собирался. Матч точно не был улицей с односторонним движением, как это часто бывает в последнее время с «ПСЖ» — игра с первых же минут пошла в режиме увлекательной перестрелки. Хотя по первым минутам предположить это было трудно. Хозяева даже не дали монегаскам толком потрогать мяч, как уже вышли вперед — Верратти из центра поля забросил мяч на Неймара, и тот прошил Лекома ударом в ближний угол.

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Бразильца, кажется, завело то, что он как-то постепенно оказался в тени Мбаппе и вообще потихоньку все больше превращается в объект для шуток и мемов в интернете. Он соорудил и второй гол: после паса Ди Марии, за которым немного не досмотрел Головин, убрал защитника и пробил — мяч от ноги Балло-Туре отлетел в ворота. А в концовке тайма Неймар уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и Лекома по разным углам. 11-метровый был назначен за фол на Мбаппе, который тоже не хотел быть чужим на этом празднике. А матч был именно что праздником — уйма моментов и классных атак в обе стороны.

Головин и Морено

Не был чужим на «Парк де Пренс» и Головин. Он отдал предголевой пас в случае с мячом Желсона Мартинша, а также вместе с Кейта Бальде разогнал атаку «Монако», когда забивал Бен Йеддер. Мог отличиться и сам в самой концовке первого тайма, но, находясь перед воротами, не попал в открытый дальний угол.

Тем менее, на каждый гол «ПСЖ» у «Монако» находился ответ. В том числе и благодаря смелости Морено.

Испанец не побоялся убрать с поля Фабрегаса и выпустить центрфорварда Слимани, перейдя со схемы 4−3−3 на ультраатакующую 4−2−4. И именно алжирец сделал счет 3:3, причем момент получился очень спорным. Судьи долго смотрели повторы, но в итоге решили, что офсайда у Слимани не было — по их мнению, мяч к форварду отлетел от Маркиньюса. Но в любом случае, этот ход Морено был очень важным и помог «Монако», поскольку первые двадцать минут второго тайма «ПСЖ» доминировал.

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Более того, гости могли даже победить, но в самой концовке парижан спас Навас?, вытащивший мяч после удара все того же Слимани и лишивший Головина голевой передачи — на попадание в протокол россиянин все же наиграл. Впрочем, и ничья — отличный для «Монако» результат, который, правда, слегка омрачила травма Мартинша. Португалец дернул мышцу и, похоже, выбыл на несколько недель.

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ПСЖ
3:3
Первый тайм: 3:2
Монако
Футбол, Франция, Тур 2012.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельРоберт Морено
Голы
Неймар3′
Желсон Мартинш7′
Фоде Балло-Туре24′
Виссам Бен Йеддер13′
Неймар42′
Ислам Слимани70′
Составы команд
1Кейлор Навас
40Бенжамен Леком
12Тома Менье
39Беньямин Хенрикс
14Хуан Бернат
2Фоде Балло-Туре
88′
2Тиагу Силва
3Гильермо Марипан
5Маркиньюс
25Камиль Глик
10Неймар
6Темуе Бакайоко
84′
27Идрисса Гей
17Александр Головин
7Кильян Мбаппе
14Кейта Бальде
10′
11Анхель Ди Мария
80′
4Сеск Фабрегас
65′
19Пабло Сарабия
20Ислам Слимани
6Марко Верратти
80′
9Виссам Бен Йеддер
85′
8Леандро Паредес
8Адриэн Силва
18Мауро Икарди
86′
11Желсон Мартинш
82′
9Эдинсон Кавани
12Рубен Агилар
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)16
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
6Фолы9
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтони Готье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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