«ПСЖ» и «Монако» выдали лучший матч года. И Головин был в нем очень хорош
Команды забили по три гола, а могли и в два раза больше.
Команды забили по три гола, а могли и в два раза больше.
Расписание для нового главного тренера «Монако» Роберта Морено выдалось, конечно, специфическим. Сначала игра на Кубок Франции с упрямым «Реймсом», который за первый круг чемпионата пропустил всего 10 голов, а затем — две подряд встречи с «ПСЖ», причем с разницей всего в три дня. Сейчас — по расписанию, а 15-го января — перенесенный матч первого круга. 1 декабря в Монако разыгралась непогода — такое бывает даже на Лазурном берегу — и игру было решено перенести на другой день.
С одной стороны, ничего хорошего в таком календаре нет — велик был риск нарваться на два разгрома, учитывая в какой форме сейчас «ПСЖ» и его лидеры. Тот же Мбаппе забивал до этой встречи в восьми последних играх подряд, и не по разу — у него 10 голов. А если брать еще и голевые передачи, то статистика и вовсе убийственная — 8 матчей, 10 голов, 7 передач. Для сравнения, лучший снайпер НХЛ чех Пастрняк за последние 8 матчей набрал 11 очков — 7 шайб и 4 передачи. Лучший бомбардир Макдэвид за этот же период — 9 очков (4+5). А два разгрома подряд могли бы ударить и по психологии футболистов, и негативно повлиять на их оценку происходящего в клубе.
С другой стороны, Морено благодаря такому календарю получил возможность посмотреть на игроков и на то, как они впитывают его идеи, в матчах против максимально сильного соперника, что тоже полезно. Тем более что за два поражения от «ПСЖ» никто «Монако» не осудит — столичный клуб живет на своей, отдельной от всех остальных планете. Все же главная цель — не бодаться с Парижем, а занять 3-е место, дающее пропуск в отборочный турнир Лиги чемпионов. А до него перед этим туром было всего пять очков и целый круг впереди. И очки в этой борьбе надо набирать не с «ПСЖ», а с конкурентами и середняками.
Но и опускать руки и сдаваться заранее «Монако» не собирался. Матч точно не был улицей с односторонним движением, как это часто бывает в последнее время с «ПСЖ» — игра с первых же минут пошла в режиме увлекательной перестрелки. Хотя по первым минутам предположить это было трудно. Хозяева даже не дали монегаскам толком потрогать мяч, как уже вышли вперед — Верратти из центра поля забросил мяч на Неймара, и тот прошил Лекома ударом в ближний угол.
Бразильца, кажется, завело то, что он
Не был чужим на «Парк де Пренс» и Головин. Он отдал предголевой пас в случае с мячом Желсона Мартинша, а также вместе с Кейта Бальде разогнал атаку «Монако», когда забивал Бен Йеддер. Мог отличиться и сам в самой концовке первого тайма, но, находясь перед воротами, не попал в открытый дальний угол.
Испанец не побоялся убрать с поля Фабрегаса и выпустить центрфорварда Слимани, перейдя со схемы 4−3−3 на ультраатакующую 4−2−4. И именно алжирец сделал счет 3:3, причем момент получился очень спорным. Судьи долго смотрели повторы, но в итоге решили, что офсайда у Слимани не было — по их мнению, мяч к форварду отлетел от Маркиньюса. Но в любом случае, этот ход Морено был очень важным и помог «Монако», поскольку первые двадцать минут второго тайма «ПСЖ» доминировал.
Более того, гости могли даже победить, но в самой концовке парижан спас Навас?, вытащивший мяч после удара все того же Слимани и лишивший Головина голевой передачи — на попадание в протокол россиянин все же наиграл. Впрочем, и ничья — отличный для «Монако» результат, который, правда, слегка омрачила травма Мартинша. Португалец дернул мышцу и, похоже, выбыл на несколько недель.
|Томас Тухель
|Роберт Морено
|Неймар
|3′
|Желсон Мартинш
|7′
|Фоде Балло-Туре
|24′
|Виссам Бен Йеддер
|13′
|Неймар
|42′
|Ислам Слимани
|70′
|1
|Кейлор Навас
|40
|Бенжамен Леком
|12
|Тома Менье
|39
|Беньямин Хенрикс
|14
|Хуан Бернат
|2
|Фоде Балло-Туре
88′
|2
|Тиагу Силва
|3
|Гильермо Марипан
|5
|Маркиньюс
|25
|Камиль Глик
|10
|Неймар
|6
|Темуе Бакайоко
84′
|27
|Идрисса Гей
|17
|Александр Головин
|7
|Кильян Мбаппе
|14
|Кейта Бальде
10′
|11
|Анхель Ди Мария
80′
|4
|Сеск Фабрегас
65′
|19
|Пабло Сарабия
|20
|Ислам Слимани
|6
|Марко Верратти
80′
|9
|Виссам Бен Йеддер
85′
|8
|Леандро Паредес
|8
|Адриэн Силва
|18
|Мауро Икарди
86′
|11
|Желсон Мартинш
82′
|9
|Эдинсон Кавани
|12
|Рубен Агилар
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антони Готье(Франция)