«Актобе» выбрал нового главного тренера
Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов возглавит «Актобе». Об этом сообщает «Чемпионат».
Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов возглавит «Актобе». Об этом сообщает «Чемпионат».
Российский специалист уже прилетел в Казахстан. В понедельник, 13 января, он подпишет контракт с клубом.
45-летний Маминов в бытность футболистом выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб «железнодорожников», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера «Локомотива». Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».
В прошлом сезоне «Актобе» финишировал на последнем месте в турнирной таблице казахстанской