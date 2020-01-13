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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» выбрал нового главного тренера

Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов возглавит «Актобе». Об этом сообщает «Чемпионат».

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Российский специалист уже прилетел в Казахстан. В понедельник, 13 января, он подпишет контракт с клубом.

45-летний Маминов в бытность футболистом выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб «железнодорожников», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера «Локомотива». Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».

В прошлом сезоне «Актобе» финишировал на последнем месте в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги и вылетел в первую лигу.

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