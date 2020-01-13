«Актобе» выбрал нового главного тренера

45-летний Маминов в бытность футболистом выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб «железнодорожников», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера «Локомотива». Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».