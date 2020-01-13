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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана вернул экс-игрока молодежной сборной

Кызылординский «Кайсар» на своем официально сайте объявил о подписании контракта с защитником Куанышем Калмуратовым.

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Сезон-2019 23-летний игрок провел в составе «Атырау», который занял предпоследнее, 11-е место и вылетел из премьер-лиги. За «нефтяников» Калмуратов провел 31 матч, в которых забил два гола и сделал три ассиста.

В 2016 году защитник уже выступал за «Кайсар». Тогда провел за «волков» 15 игр, одну из них — в Кубке страны.

Также Калмуратов имеет опыт выступлений за молодежную и юношескую сборные Казахстана.

«Кайсар» же в минувшем сезоне занял шестое место в КПЛ, а также завоевал Кубок Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

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Источник: «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака»
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