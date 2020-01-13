Участник Лиги Европы от Казахстана вернул экс-игрока молодежной сборной
Кызылординский «Кайсар» на своем официально сайте объявил о подписании контракта с защитником Куанышем Калмуратовым.
Кызылординский «Кайсар» на своем официально сайте объявил о подписании контракта с защитником Куанышем Калмуратовым.
Сезон-2019 23-летний игрок провел в составе «Атырау», который занял предпоследнее, 11-е место и вылетел из
В 2016 году защитник уже выступал за «Кайсар». Тогда провел за «волков» 15 игр, одну из них — в Кубке страны.
Также Калмуратов имеет опыт выступлений за молодежную и юношескую сборные Казахстана.
«Кайсар» же в минувшем сезоне занял шестое место в КПЛ, а также завоевал Кубок Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.