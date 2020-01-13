Хави отказал «Барселоне». Теперь туда может прийти Почеттино
Ему уже сделали предложение.
Ему уже сделали предложение.
После поражения в Суперкубке руководство «Барселоны» стало активно искать сменщика Вальверде. «Барса» решила пойти по проверенному пути и призвать на пост главного тренера одну из легенд клуба. Им стал 39-летний Хави, который накануне встретился с представителями «Барселоны», чтобы обсудить возможное назначение на пост главного тренера.
Неудивительно, что выбор пал на Хави.
Однако испанец не ответил согласием на предложение «Барселоны» и назвал его слишком поспешным. Главному тренеру катарского «Аль-Садда» оказалась не по душе идея стать новым наставником «Барсы» посреди сезона, поскольку он хочет начать строить новый проект с нуля и со временем идеально собрать игровую идею и стиль команды.
При этом
Последние годы
В ближайшую пятницу у Хави важный матч в Кубке Катара, где его команда встретится с «Аль-Дюлалом», лучшей командой страны в этом году, возглавляющей таблицу лиги.
Эта игра может принести тренеру Хави уже второй титул в «Аль-Садде», после победы в Суперкубке прошлым летом. Впечатляющая статистика молодого коуча с учётом того, что он возглавил «Аль-Садд» в мае 2019-го.
Первая причина, по которой Хави отказал «Барсе», может заключаться в том, что он очень уважает Эрнесто Вальверде и не хочет мешать его планам добиться с «Барсой» максимальных успехов до конца сезона. Вторая причина — он поддерживает хорошие отношения с Виктором Фонту. Хави не ладит с нынешним президентом Бартомеу, о чём свидетельствуют его недавние беседы с Грау и Абидалем. Тренер привержен Фонту, который является одним из кандидатов в президенты.
Выборы состоятся в 2021 году, но, несмотря на разногласия с Бартомеу, Хави готов принять предложение уже летом. Ведь за его назначение выступают старожилы клуба: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жерар Пике, а также спортивный директор Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау.
Но летом может быть слишком поздно. После неудачных переговоров с Хави президент клуба Бартомеу намерен пригласить на пост бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. По информации RAC1, эту идею поддерживают и остальные руководители клуба, поэтому «Барса» уже связалась с аргентинцем и предложила ему должность главного тренера.
Самое время вспомнить, что Маурисио, будучи тренером «Тоттенхэм Хотспур» заявил, что он лучше будет работать на ферме, чем возглавит каталонский клуб.
«Одно я знаю точно — я никогда не стану тренировать “Барселону” или “Арсенал”. Точно также я никогда бы не тренировал “Росарио Сентраль”, ведь я играл за “Ньюэллс Олд Бой”. Лучше уж я буду работать на ферме в Аргентине, чем тренировать названные команды», — говорил Маурисио.
Дело в том, что Почеттино начинал свою тренерскую карьеру в другом клубе из Барселоны — «Эспаньоле». За него же аргентинец выступал в качестве футболиста. Посмотрим, станет ли он противоречить самому себе, приняв предложение