Хави отказал «Барселоне». Теперь туда может прийти Почеттино

Источник: AP 2020

После поражения в Суперкубке руководство «Барселоны» стало активно искать сменщика Вальверде. «Барса» решила пойти по проверенному пути и призвать на пост главного тренера одну из легенд клуба. Им стал 39-летний Хави, который накануне встретился с представителями «Барселоны», чтобы обсудить возможное назначение на пост главного тренера.

Как прошли переговоры

Неудивительно, что выбор пал на Хави. Во-первых, все мы помним примеры Луиса Энрике и Пепа Гвардиолы. Во-вторых, сам Хави прекрасно знает академию «Барсы», является авторитетом у игроков, да и вообще выглядит тем человеком, который способен встряхнуть сине-гранатовых в сложный период.

Однако испанец не ответил согласием на предложение «Барселоны» и назвал его слишком поспешным. Главному тренеру катарского «Аль-Садда» оказалась не по душе идея стать новым наставником «Барсы» посреди сезона, поскольку он хочет начать строить новый проект с нуля и со временем идеально собрать игровую идею и стиль команды.

При этом экс-хавбек «Барсы» хотел взять ещё несколько дней на раздумья, но руководство обязало тренера дать ответ в тот же день. Хави ответил отказом, но дал понять, что рассчитывает возглавить клуб летом. По информации Goal.com, так всё и произойдёт — Хави сменит Вальверде, у которого по окончании сезона истечёт срок действия контракта.

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Тренерские успехи Хави

Последние годы экс-хавбек сине-гранатовых проводит на заработках в Катаре. Там он на протяжении четырёх сезонов выступал за местный «Аль-Садд», за который провёл более 80 матчей и отличился 21 раз. Его же он позднее возглавил и почти сразу взял титул с клубом.

В ближайшую пятницу у Хави важный матч в Кубке Катара, где его команда встретится с «Аль-Дюлалом», лучшей командой страны в этом году, возглавляющей таблицу лиги.

Эта игра может принести тренеру Хави уже второй титул в «Аль-Садде», после победы в Суперкубке прошлым летом. Впечатляющая статистика молодого коуча с учётом того, что он возглавил «Аль-Садд» в мае 2019-го.

Почему Хави отказался возглавить клуб зимой

Первая причина, по которой Хави отказал «Барсе», может заключаться в том, что он очень уважает Эрнесто Вальверде и не хочет мешать его планам добиться с «Барсой» максимальных успехов до конца сезона. Вторая причина — он поддерживает хорошие отношения с Виктором Фонту. Хави не ладит с нынешним президентом Бартомеу, о чём свидетельствуют его недавние беседы с Грау и Абидалем. Тренер привержен Фонту, который является одним из кандидатов в президенты.

Выборы состоятся в 2021 году, но, несмотря на разногласия с Бартомеу, Хави готов принять предложение уже летом. Ведь за его назначение выступают старожилы клуба: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жерар Пике, а также спортивный директор Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6iP6a0B1gO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6iP6a0B1gO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6iP6a0B1gO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Xavi (@xavi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-26T12:10:20+00:00">26 Дек 2019 в 4:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Другой кандидат

Но летом может быть слишком поздно. После неудачных переговоров с Хави президент клуба Бартомеу намерен пригласить на пост бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. По информации RAC1, эту идею поддерживают и остальные руководители клуба, поэтому «Барса» уже связалась с аргентинцем и предложила ему должность главного тренера.



Самое время вспомнить, что Маурисио, будучи тренером «Тоттенхэм Хотспур» заявил, что он лучше будет работать на ферме, чем возглавит каталонский клуб.



«Одно я знаю точно — я никогда не стану тренировать “Барселону” или “Арсенал”. Точно также я никогда бы не тренировал “Росарио Сентраль”, ведь я играл за “Ньюэллс Олд Бой”. Лучше уж я буду работать на ферме в Аргентине, чем тренировать названные команды», — говорил Маурисио.



Дело в том, что Почеттино начинал свою тренерскую карьеру в другом клубе из Барселоны — «Эспаньоле». За него же аргентинец выступал в качестве футболиста. Посмотрим, станет ли он противоречить самому себе, приняв предложение сине-гранатовых или «Барселона» получит ещё один отказ.