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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» решила судьбу лучшего голкипера КПЛ-2019 и еще трех футболистов

ФК «Астана» решила судьбу голкипера Дмитрия Непогодова, защитников Сергея Малого, Марата Быстрова и форварда Алексея Щеткина, которые вернулись в расположение столичного клуба после аренды.

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Как сообщает официальный сайт столичного клуба, все четыре футболиста отправятся на учебно-тренировочный сбор в Португалию в составе шестикратных чемпионов Казахстана.

На сбор поедет и полузащитник Султан Сагнаев, который вторую половину сезона провел в аренде в павлодарском «Иртыше».

Напомним, минувший сезон все четверо провели в аренде в «Ордабасы». Так, Малый сыграл за шымкентский клуб 29 матчей, забил один гол. Контракт защитника с «Астаной» истекает летом текущего года.

Нападающий Щеткин в 22 матчах за шымкентскую команду забил семь голов. Быстров стал одним из основных игроков шымкентцев, проведя 23 игры. У обоих игроков остается еще по году контракта с чемпионом страны.

Непогодов также являлся основным игроком в составе «Ордабасы» и был признан лучшим голкипером сезона в премьер-лиге, сыграв 29 раз.

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Источник: «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака»
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