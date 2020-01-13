«Астана» решила судьбу лучшего голкипера КПЛ-2019 и еще трех футболистов

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, все четыре футболиста отправятся на учебно-тренировочный сбор в Португалию в составе шестикратных чемпионов Казахстана.

На сбор поедет и полузащитник Султан Сагнаев, который вторую половину сезона провел в аренде в павлодарском «Иртыше».

Напомним, минувший сезон все четверо провели в аренде в «Ордабасы». Так, Малый сыграл за шымкентский клуб 29 матчей, забил один гол. Контракт защитника с «Астаной» истекает летом текущего года.

Нападающий Щеткин в 22 матчах за шымкентскую команду забил семь голов. Быстров стал одним из основных игроков шымкентцев, проведя 23 игры. У обоих игроков остается еще по году контракта с чемпионом страны.