«Тобол» усилился автором дубля в Лиге чемпионов

В армянском клубе 24-летний хавбек провел год. В составе «Арарат-Армения» Аветисян провел 39 игр, став автором 14 голов и семи результативных передач.

Также Аветисян отметился дублем в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против шведского АИКа (2:1). Кроме того, на его счету шесть матчей в квалификации Лиги Европы, где он забил один мяч.

В марте 2019 года Аветисян дебютировал за сборную Армении, успев сыграть за национальную команду пять матчей. Ранее он выступал в армянских клубах «Бананц» и «Пюник». Сайт Transfermarkt.de оценивает игрока в 400 тысяч евро.