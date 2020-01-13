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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» усилился автором дубля в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Армении по футболу Петрос Аветисян перешел в костанайский «Тобол». Об этом на своей странице в Facebook сообщил последний клуб игрока «Арарат-Армения».

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В армянском клубе 24-летний хавбек провел год. В составе «Арарат-Армения» Аветисян провел 39 игр, став автором 14 голов и семи результативных передач.

Также Аветисян отметился дублем в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против шведского АИКа (2:1). Кроме того, на его счету шесть матчей в квалификации Лиги Европы, где он забил один мяч.

В марте 2019 года Аветисян дебютировал за сборную Армении, успев сыграть за национальную команду пять матчей. Ранее он выступал в армянских клубах «Бананц» и «Пюник». Сайт Transfermarkt.de оценивает игрока в 400 тысяч евро.

«Тобол» в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Казахстана.

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