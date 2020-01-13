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14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрес Иньеста: «Барселона» ведет себя не очень красиво

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста раскритиковал руководство каталонского клуба, которое открыто ищет нового главного тренера, еще не уволив Эрнесто Вальверде.

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— «Барселона» ведет себя не очень красиво, — цитирует Иньесту AS. — Нужно уважать тренера команды. Но то, как с ним обходятся, может очень навредить клубу.

Хави? Он сам лучше остальных знает, когда будет готов возглавить команду.

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