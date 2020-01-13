Андрес Иньеста: «Барселона» ведет себя не очень красиво
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста раскритиковал руководство каталонского клуба, которое открыто ищет нового главного тренера, еще не уволив Эрнесто Вальверде.
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста раскритиковал руководство каталонского клуба, которое открыто ищет нового главного тренера, еще не уволив Эрнесто Вальверде.
— «Барселона» ведет себя не очень красиво, — цитирует Иньесту AS. — Нужно уважать тренера команды. Но то, как с ним обходятся, может очень навредить клубу.
Хави? Он сам лучше остальных знает, когда будет готов возглавить команду.