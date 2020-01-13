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14:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» официально объявила об уходе Романа Григорчука

Украинец Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: Reuters

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В клубе Григорчук работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне «Астана» под руководством украинца выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

Вместе с Григорчуком «Астану» покидают представители его штаба — Михаил Савка, Анатолий Коротя и Андрей Глущенко, работавший тренером вратарей.

«Клуб благодарит Романа Иосифовича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры», — говорится в сообщении «Астаны».

Ранее Vesti.kz сообщали, что новым главным тренером «Астаны» станет чех Михал Билек, возглавляющий сборную Казахстана.

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