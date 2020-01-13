«Астана» официально объявила об уходе Романа Григорчука
Украинец Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Украинец Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В клубе Григорчук работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне «Астана» под руководством украинца выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.
Вместе с Григорчуком «Астану» покидают представители его штаба — Михаил Савка, Анатолий Коротя и Андрей Глущенко, работавший тренером вратарей.
«Клуб благодарит Романа Иосифовича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры», — говорится в сообщении «Астаны».
Ранее Vesti.kz сообщали, что новым главным тренером «Астаны» станет чех Михал Билек, возглавляющий сборную Казахстана.