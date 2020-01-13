«Астана» официально объявила об уходе Романа Григорчука

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В клубе Григорчук работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне «Астана» под руководством украинца выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.