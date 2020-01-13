«Шахтер» победил немецкий клуб

Товарищеский матч прошел сегодня, 13 января, в рамках сборов в Турции и завершился со счетом 3:2. У «Шахтера» на третьей минуте забил форвард сборной Эстонии Сергей Зенев, на 43-й пенальти реализовал полузащитник Марат Шахметов, а на 61-й отличился воспитанник «Кайрата» Павел Кривенцев, который находится на просмотре.