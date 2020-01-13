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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» победил немецкий клуб

Карагандинский «Шахтер» обыграл немецкий «Карл Цейcс», передает корреспондент Vesti.kz.

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Товарищеский матч прошел сегодня, 13 января, в рамках сборов в Турции и завершился со счетом 3:2. У «Шахтера» на третьей минуте забил форвард сборной Эстонии Сергей Зенев, на 43-й пенальти реализовал полузащитник Марат Шахметов, а на 61-й отличился воспитанник «Кайрата» Павел Кривенцев, который находится на просмотре.

Отметим, что «Карл Цейсс» после 20 туров занимает последнее, 20-е, место в третьей бундеслиге, а «Шахтер» в прошлом сезон финишировал девятым из 12 команд в КПЛ. В межсезонье карагандинцев возглавил украинец Вячеслав Грозный, который ранее в Казахстане тренировал «Иртыш» и «Тобол».

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