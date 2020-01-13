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20:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» интересуется футболистом из чемпионата Дании

Полузащитник сборной Армении Эдгар Бабаян может продолжить карьеру в «Кайрате», сообщает ArmFootball.am.

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Вместе с алматинцами игроком датского «Хобро» также интересуется «Урал» из российской премьер-лиги. Сам футболист ждет предложения из немецкой Бундеслиги.

«Интерес из России есть. Конечно, рассмотрим вариант оттуда, но мы еще ждем предложения из Бундеслиги», — заявил в интервью Sport24.ru агент Бабаяна Койку Каглар.

24-летний Бабаян родился в Берлине, но в возрасте трех лет переехал с семьей из столицы Германии в Данию. С 2013 по 2017 год он выступал за «Рандерс», а затем перешел в «Хобро», с которым подписал полноценный контракт после сезона в аренде. В текущем сезоне в активе хавбека один гол и пять ассистов в 19 матчах.

В 2016 году Бабаян провел одну товарищескую игру за молодежную сборную Дании, а в 2018-м дебютировал за национальную команду Армении и в восьми матчах забил один гол — в ворота Италии (1:9) в отборе на Евро-2020.

Ранее «Кайрат» подписал другого футболиста сборной Армении — полузащитника Камо Оганесяна, которые предыдущие два сезона выступал за «Жетысу».

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