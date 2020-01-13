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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: суд признал увольнение Конте из «Челси» несправедливым

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте выиграл судебное разбирательство против «Челси», его увольнение из лондонского футбольного клуба признано несправедливым, сообщает Daily Mirror.

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Источник: AFP 2020

Конте подал на «Челси» в суд после своей отставки летом 2018 года. В понедельник по делу был вынесен вердикт, в котором претензия итальянского специалиста считается обоснованной, а увольнение признано несправедливым. Согласно решению британского суда, «Челси» должен выплатить Конте компенсацию в размере более 85 тысяч фунтов стерлингов.

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Ранее СМИ сообщили, что лондонский клуб выплатил Конте компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 26,6 млн фунтов.

Конте возглавил «Челси» после чемпионата Европы-2016. В первом сезоне итальянский специалист привел клуб к победе в чемпионате Англии. В сезоне-2017/18 «Челси» выиграл Кубок Англии, но в чемпионате стал только пятым и не попал в Лигу чемпионов.

В конце мая 2019 года 50-летний итальянский тренер возглавил миланский «Интер».

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