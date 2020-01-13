Новичок КПЛ проиграл первый матч под руководством нового тренера
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» уступил венгерскому «Будаершу» в контрольном матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» уступил венгерскому «Будаершу» в контрольном матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 13 января, в Белеке и завершилась со счетом 1:3. Автором гола казахстанского клуба стал игрок, находящийся на просмотре, чье имя пока не раскрывается.
В 2019 году «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и спустя сезон вернулся в КПЛ, а «Будаерш» после после 20 туров идет 12-м из 20 команд второго по силе дивизиона Венгрии.
Прошедший матч стал для «Кызыл-Жар СК» дебютным под руководством молдавского тренера Вячеслава Руснака. Следующий матч петропавловцы проведут 16 января против «Петролула» из второй по силе лиге Румынии.