Защитник Алексей Риос перешел из БАТЭ в минское «Динамо»

Алексей Риос, которому 32 года, является воспитанником динамовской школы, а профессиональную карьеру начал в 2006 году в солигорском «Шахтере». С 2014 года он играл в БАТЭ, в составе которого стал четырехкратным чемпионом Беларуси. В рядах национальной сборной Алексей Риос провел 10 матчей.

Также сегодня стало известно, что хорватский полузащитник минского «Динамо» Динко Треботич перешел в венгерский клуб «Ракоци», за который будет выступать до 30 июня на правах аренды.