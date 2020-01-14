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10:24 (мск), источник: Газета.Ру

Рекорды «Ливерпуля» и Агуэро: итоги 22-го тура АПЛ

В 22-м туре Английской премьер-лиги сменился главный преследователь «Ливерпуля», Серхио Агуэро побил два рекорда чемпионата страны и стал лидером в списке бомбардиров-иностранцев. «Газета.Ru» представляет вашему вниманию эти и другие события прошедшего тура.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»

На «Олд Траффорд» в гости к приехал абсолютный аутсайдер розыгрыша Английской премьер-лиги, который с каждым туром оказывается все дальше и дальше от спасительного 17-го места. Непредсказуемый коллектив Оле-Гуннара Сульшера на этот матч вышел предельно сконцентрированным и уверенным в себе, сразу забрав инициативу в свои руки.

На 27-й минуте ворота оппонента поразил Маркус Рэшфорд после точной передачи Хуана Маты. Во втором тайме англичанин оформил дубль, реализовав одиннадцатиметровый. Спустя всего две минуты Антони Марсиаль довел счет до крупного, а Гринвуд на 76-й минуте установил окончательный счет — 4:0.

Манкунианцы ворвались в топ-5, набрав 34 очка. До зоны Лиги чемпионов осталось всего пять баллов.

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Футбол

Англия 2019/2020
Тур 22, 11.01.2020, 20:30

Тоттенхэм Хотспур0Ливерпуль1

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Жозе Моуринью поставил традиционный «автобус» перед своими воротами и попытался сдержать скоростные атаки «красных» насыщенной и плотной обороной, но атакующее трио гостей быстро смогло найти нить игры.

Подопечные Юргена Клоппа начиная примерно с десятой минуты систематически стали тревожить ворота Гассаниги и на 37-й минуте Роберто Фирмино удалось пробить лондонского вратаря. Голевую передачу на бразильца отдал Мохаммед Салах, ставший в последнее время чаще ассистировать коллегам. Во второй половине игры характер противостояния не изменился — мерсисайдцы продолжали атаковать, а «шпоры» лишь изредка убегали в контратаки.

Вместе с финальным свистком «Ливерпуль» вошел в мировую историю — 20 побед в 21 матчах чемпионата не удавались никому в мире.

Теперь же отставание от второго места увеличилось из-за поражения «Лестера», ближайшему преследователю нужно набрать 16 очков, дабы настигнуть лидеров Премьер-лиги.

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«Челси» — «Бернли»

Лондонская команда провела задорный матч, крупно переиграв «бордовых», хотя начало матча совсем не задалось. На 18-й минуте «Бернли» даже забил гол — точно пробил Джефф Хендрик, но из положения «вне игры».

Ход встречи резко перевернул пенальти, который назначил арбитр после нарушения Мэттью Лоутона. Жоржиньо поразил ворота и открыл счет. Спустя еще десять минут Тэмми Абрахам увеличил преимущество команды Фрэнка Лэмпарда, а в начале второй половины встречи Калум Хадсон-Одои установил окончательный счет.

Столичный коллектив набрал 39 очков и сохранил за собой четвертую позицию, которая позволит выступить в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Лондонское дерби с первых минут началось с атак команды Микеля Артеты, и на 12-й минуте «канониры» сумели открыть счет — Ляказетт мог спокойно бить сам, но отдал передачу на Обамеянга, который хлестко пробил в нижний угол. Этот гол немного изменил характер встречи. Подопечные Роя Ходжсона перехватили инициативу, но ответить в первом тайме не смогли. Зато во втором Джордан Айю плотным ударом пронзил Бернта Лено и сравнял счет.

1:1 — «Кристал Пэлас» продолжает опережать «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата.

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Футбол

Англия 2019/2020
Тур 22, 12.01.2020, 19:30

Астон Вилла1Манчестер Сити6

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

1:6. На этом можно было бы и закончить описание прошедшего матча, если бы не пара достижений, которые смог перекрыть аргентинский нападающий Серхио Агуэро, оформивший хет-трик в ворота бирмингемской команды. Эти голы позволили занять ему первое место в списке иностранных бомбардиров.

В почетном списке аргентинец обогнал Тьерри Анри, который забил в свое время 175 мячей. Также Агуэро стал лидером Премьер-лиги по числу хет-триков, теперь на его счету 12 игр с тремя голами.
Исход матча был предрешен еще к тридцатой минуте, когда подопечные Пепа Гвардиолы сумели трижды распечатать ворота «Астон Виллы».

Зрители, собравшиеся на трибунах «Вилла-Парка», начали покидать сектора стадиона уже в первом тайме.

Во втором тайме избиение младенцев продолжилось; по ходу матча счет был 0:6, но в концовке встречи «Вилла» реализовала пенальти.

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Другие результаты 22-го тура Английской премьер-лиги:

«Борнмут» — «Уотфорд» — 0:3;
«Эвертон» — «Брайтон Энд Хоув Альбион» — 1:0;
«Лестер» — «Саутгемптон» — 1:2;
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» — 1:1.

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Максим Гужевский

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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
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